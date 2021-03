La Vecina Rubia te enseña el mejor juguete para tu gato

Todos sabemos que cuando La Vecina Rubia muestra cualquier cosa a sus seguidores en las redes sociales, pasan dos cosas: crea tendencia o se agota. Esta chica, cuya identidad se desconoce, ha logrado que casi tres millones de personas la sigan día tras día en su perfil de Instagram y se enamoren de cada contenido que sube. Da igual que hable de "Los Bridgerton", de Miguel Ángel Silvestre o de sus gatos. Esta chica es oro y lo sabemos.

Ayer mismo, La Vecina Rubia subió una historia a Instagram en la cual decía que era "influencer de gatos" y aconsejó a sus seguidores sobre unos muelles de juguete para los gatos. A raíz de esa historia, subió otra en la que mostraba cómo una seguidora le enseñaba las reseñas de Amazon sobre los muelles de juguete de para gatos.

Algunos usuarios que han comprado este juguete lo han calificado como "La mejor compra que he podido hacer. Llegué a ellos por recomendación de una "influencer rubia" en instagram, y nos encanta. A mi porque me parto de risa viendo como juega mi gatita con ellos y a mi gatita porque, aunque pasen meses de habérselos dado, siempre encuentra un momento del día para jugar con ellos. Vienen bastantes en la bolsa, pensaba que podría haber peligro porque le fuera a hacer daño al cogerlos con la boca pero PARA NADA, lo coge y se lo lleva por ahí. De momento solo he usado 1, lo cuela por debajo de la cama o del sofá, pero lo recupero y listo. Creo que me durarán mucho, porque no se rompen, al menos, ella no lo ha hecho por el momento".

El mejor entretenimiento

Los muelles para gatos están hechos de plástico y son blandos por fuera y elásticos. Los movimientos erráticos mantienen al gato alerta mientras bate, patea, lanza y golpea. Mide unos 5 cm y son un fantástico entretenimiento para cuando esté solo, pudiendo "aliviar de manera efectiva el estado de ánimo solitario del gato y evitar que se deprima, evitando que su mascota rompa, grite o muerda muebles".

Los usuarios de Amazon han valorado el producto con un 4,5 sobre 5 y la mayoría piensa que "es muy barato, vienen muchos, y se vuelven locos. Se distraen mucho más que con todos los otros que teníamos".

Gracias, Vecina, por aconsejarnos un día más sobre nuestros gatitos. Más de uno lo comprará seguro y nosotros seguiremos desde Mascotíssimas informando sobre todo ello.