Vídeo para reflexionar: ¿no permites perro en tu casa de alquiler pero sí te puede salvar la vida?

Las redes sociales nos enseñan cada día historias emotivas que nos hacen reflexionar y la que contamos hoy en Mascotíssimases una de ellas. El usuario que se ha encargado de difundirlo es @miniespinoficial en cuyo instagram se dedica a contar historias sobre animales "que podrían cambiar el mundo".

En concreto, habla de la doble moral de la sociedad cuando no permite que los perros puedan vivir en casas de alquiler, ni entrar en un restaurante o entrar en una tienda a comprar, pero sin embargo sí se les permite salvarte la vida.

Así empieza el vídeo acompañado de un emotivo texto e imágenes reales de perros rescatando a personas: "No puedo alquilar una casa porque él viene conmigo. No puedo entrar a un restaurante con él porque según tú, él es sucio. No puedo llevarle a la playa porque te molesta. No puedo viajar con él en un avión porque crees que te arruinará el viaje. Sin embargo, sí puedo llevarle a un terremoto para que te busque dentro de los escombros. Sí puedo llevarle a mar abierto para que te salve del fuerte oleaje. Sí puedo llevarle a un busque para que te rastree porque te perdiste. Sí puedo llevarle a la calle para que cuide de ti y tu familia.

Él es tan inocente que no sabe que tú le rechazas, pero sí supiera es tan noble que igualmente te salvaría".

El vídeo acumula asi 6 millones de visualizaciones y miles de comentarios apoyando que los perros deberían poder estar más presente en nuestras actividades de ocio: "Son parte de nuestro universo y están aquí para hacernos felices. Son los mejores amigos, incondicionales. No tendría que existir tantas prohibiciones para ellos. Quien no permite entrar a un perro en algún sitio, es porque no conoce lo que es tener al mejor amigo del mundo", decía alguno de los comentarios.