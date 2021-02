Vuelve la salamandra penibética tras creerse extinta

Los trabajadores de la Alhambra han encontrado durante los trabajos de limpieza de una acequia un ejemplar de salamandra penibética, un hallazgo que ha tenido muy buena acogida debido a que es un anfibio protegido que se consideró extinguido en los años 80 en el Río Darro y que se ha vuelto a ver por primera vez 40 años después en el entorno de Jesús del Valle o incluso en lugares más cercanos a la Alhambra, como la conocida Cuesta de los Chinos.

Su nombre científico es 'salamandra longirostris' y su aspecto no pasa desapercibido. Llaman la atención sus grandes ojos saltones y las llamativas manchas amarillas sobre su piel negra y brillante. La llamada salamandra penibética, por ser endémica de esta zona de Andalucía, puede llegar a medir algo más que la palma de una mano. Aunque no sea peligroso, sí puede ser tóxico para quien ose tocarlo, según han relatado desde el recinto nazarí.

Aunque solo se ha encontrado un único ejemplar, no se sabe si existen puntos de cría por la zona. Las salamandras son con seguridad los anfibios con peor estado de conservación y más amenazados en todo el cuadrante del sureste ibérico. De ahí la importancia de este descubrimiento casual. Los especialistas recomiendan a los ciudadanos que si ven un ejemplar de esta especie paseando por la zona del Darro no lo toquen, pues es un animal muy sensible y vulnerable.

La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, ha destacado que desde 2008 se vienen acometiendo actuaciones dirigidas a la protección de los anfibios presentes en el conjunto monumental.

Recientemente, el monumento ha colaborado en un proyecto de cría en cautividad de tritón pigmeo realizado por el Aula de la Naturaleza Valparaíso de las Escuelas del Ave María, por el que algunos de los espacios hidráulicos del entorno de la Alhambra han acogido parte de las sueltas. Con anterioridad, se había trabajado ya en la conservación y reintegración de otras especies autóctonas de anfibios presentes en el entorno del Darro, como el gallipato o el sapo partero bético.