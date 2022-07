Un bombero muere atropellado mientras estaba de servicio cuando iba a rescatar a una gata

El pasado lunes día 25 de julio a las 10 de la noche tuvo lugar un terrible suceso en el distrito de Moratalaz (Madrid). Un bombero municipal estaba de servicio cuando recibió un aviso de una gata que se había caído en un bajante. El hombre fue a su rescate e iba circulando con una bicicleta de BiciMad cuando de repente fue atropellado por un vehículo que además se dio a la fuga.

El atropello tuvo lugar sobre las 22 horas en el camino Vinateros, esquina con la calle Marroquina. El bombero fue atendido por Samur-Protección Civil con numerosos traumatismos y por ello fue trasladado al Hospital de la Paz con un pronóstico muy grave.

A pesar de que lo intervinieron con extrema urgencia, por desgracia no han podido hacer nada por salvar su vida. Su nombre era Alberto, tenía 45 años y sus compañeros le han definido como un luchador de los derechos de los animales. El Cuerpo de Bomberos de Madrid han trasladado sus condolencias a la familia: "nuestro más sentido pésame a la familia y amigos por el fallecimiento de nuestro compañero, muy querido por todos", han publicado en sus redes sociales.

Amigos y compañeros han publicado una foto de este héroe acompañada de un texto muy emotivo: "Hoy son de esos días que uno no quiere despertarse y pensar que es un día más... como otro cualquiera.Ayer recibíamos un aviso a las 22:00 de una gata que había caído por una bajante.Enseguida nos pusimos en marcha unos en coche y Alberto en una bicimad, ya que no tenía coche, y era cerca de casa.Todos estábamos esperándole pero no llegaba, le llamamos y nos coge el telf un policía municipal que nos indica que ha sido atropellado por un coche que se ha dado la fuga en Moratalaz.Enseguida fue trasladado por Samur a La Paz donde fue intervenido de urgencia pero falleció debido a las heridas que había recibido.Para nosotros la pérdida de Alberto, un chico joven con 45 años, luchador por los derechos de los animales, se jugaba la vida por llegar donde otros ni llegaban y donde luchaba día día en su trabajo como bombero en que un gato tiene los mismos derechos de ser rescatado como cualquier otro animal y defendía para se actuase en cualquier intervención donde un gato estaba en peligro.Hoy Alberto nos ha dejado un vacío enorme, éramos 4 y nos quedamos 3, tanto como compañero, como amigo y como se dice una “muy buena persona”. Siempre alegre, sonriendo y siempre dispuesto a salvar a un animal.Estamos destrozados por esta gran pérdida que nos dejará un tiempo fuera de este mundo.Damos un abrazo enorme a su esposa y familia que están pasando por un dolor difícil de superar.Esperamos que encuentren al asesino que mató Alberto y caiga sobre él todo el peso de la justicia. Te queremos compañero, por siempre".

