Un cocodrilo mata a un futbolista de Costa Rica y difunden las duras imágenes

El mundo del deporte está de luto tras conocerse el fallecimiento del futbolista costarricense Jesús López Ortiz quien fue atacado por un cocodrilo mientras nadaba en el río Cañas. El joven de 29 años pertenecía al equipo Deportivo Río Cañas y su muerte tuvo lugar en la provincia de Guanacaste. Tal y como informaron medios locales, el futbolista iba de camino a la casa de su prima cuando decidió darse un chapuzón para bañarse.

Las duras imágenes fueron grabadas y difundidas por las redes sociales.

Soccer player Jesús Alberto López died in the Cañas River in Costa Rica after being attacked by a crocodile while the player was swimming. pic.twitter.com/lJZ8lCzRA7