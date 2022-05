La emotiva carta de Jorge Javier Vázquez tras la muerte de su perro

Jorge Javier Vázquez se ha visto obligado a decir adiós a su perro Travis hace tan solo unos días y se ha despedido de él con una emotiva carta. El presentador de televisión es amante de los animales y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones en sus redes sociales.

El pasado 12 de mayo subió un post en Instagram en el que afirmaba lo feliz que se sentía al ver que su perro seguía luchando por seguir vivo: " Me hace muy feliz que quiera seguir viviendo porque eso significa que no quiere decirnos adiós, que le gusta su plácida vida y que probablemente nos dará más sustos, pero que quiere seguir. Y nosotros con él".

Por desgracia, tan solo unos días después tuvo que decirle adiós y también lo hizo con otro post: "Ahora tendremos que aprender a vivir sin ti. Va a ser muy difícil porque has sido un compañero maravilloso, Travis. Qué silencio reina ahora en tu casa. Feliz viaje y no te olvides de saludar a Cartago".

Una emotiva carta

Jorge Javier escribe para la revista Lecturas y el pasado 26 de mayo escribió también unas palabras a su galgo, al que por cierto había recogido de la calle. Además, aprovechó la oportunidad para concienciar sobre la adopción con estas bonitas palabras: "Travis era independiente, pedigüeño y ligeramente gruñón. Muy delgado, tanto que cuando se enroscaba parecía una ensaimada. Yo lo he llorado un poco. Muy poco, porque todavía estoy en shock y todo el que me conoce sabe que soy de emocionarme tardíamente. Lo voy a echar mucho de menos. Últimamente te lo encontrabas parado en cualquier estancia de la casa, cogiendo fuerzas para dar unos cuantos pasos más hacia ninguna parte. ¡Ay, Travis! Cuánto amor dejas. Y también dolor, pero un dolor que puede resultar hasta placentero. Porque sabemos que te vas después de haber sido feliz durante muchos años en nuestra casa. Ayuda a mitigar tu ausencia saber que te salvamos de la calle. Me encuentro a mucha gente que dice que no quiere tener perros porque cuando se marchan se pasa muy mal. Yo siempre les digo que adopten, porque el dolor que sufres cuando el momento llega es ínfimo comparado con el que pasan los animales abandonados. No solo se enfrentan al frío de unas calles siempre peligrosas sino que corren el peligro de morir sin saber lo que es una caricia".

Pero la ausencia de Travis no va a conseguir que Jorge Javier se quiera alejar de los animales, por el contrario sigue teniendo cinco perros y afirma que "ahora hay que recuperarse un poco y empezar a pensar en salvar a otro galgo de la calle. Cartago y Travis nos lo agradecerán".