Esta mochila con forma de gato es tan real que asusta

Japón es un país experto en crear accesorios completamente alucinantes y hoy en Mascotíssimas os traemos uno que ha dejado a muchas personas con la boca abierta. Hablamos de una mochila con una imagen de un gato.

Pero si pensamos en una mochila con la imagen de un gato, probablemente nunca se nos vendría a la mente la mochila que empezaron a vender en este país asiático donde el gato es completamente real y hasta asusta.

Si no viéramos las asas podríamos pensar que se trata de un gato real, ya que no solo tiene un tamaño como podría tenerlo un gato original si no que también tiene unos ojos muy muy realistas.

La mochila tiene un gran espacio para guardar cosas en el interior. Esta "obra de arte" pertenece al japonés Cat Production Pico, quien es conocido por este tipo de creaciones. La mochila está hecha con fieltro de lana y tiene elementos tan sumamente detallados que si no miras dos veces, el gato parece muy real: los ojos grandes y brillantes, un cascabel, piel suave, las almohadillas de las patas… Demasiado real.

¿Por dónde entran las cosas?

La mochila gato está hecha también con dos asas que se conectan a unas anillas metálicas que el felino falso tiene en el lomo. La cremallera está oculta en su espalda.

Las redes sociales responden

A pesar de ser un modelo de lo más original, muchas personas han respondido en las redes sociales sobre lo que piensan de esta "mochila gato": "Es horrible" opinan algunos, mientras que otros han preguntado el precio y si está disponible, aunque por el momento no lo está.