¿Cómo engañar a mi gato para darle la medicación?

Los animales son muy listos. A veces saben diferenciar entre lo que les gusta y lo que no simplemente con mirarlo. Son capaces de diferenciar entre un medicamento y una chuchería aunque tengan un aspecto similar. Esto nos dificulta el momento de darles las medicinas que tienen que tomar y esta tarea se complica aún más si tu mascota es un gato.

Los felinos son tan inteligentes que hasta son capaces de apartar la pastilla de la comida aunque esté muy escondida. Si alguna vez has intentado meterle el medicamento por la boca es probable que las primeras veces no lo consiguieras, por eso hoy te vamos a ayudar a entender a tu gato y sobre todo a enseñarte cómo darle su medicina.

Qué le pasa a mi gato

Lo primero que debes entender es que no está acostumbrado a tener que un medicamento. Hay diferentes formas: pastilla, suero oral, jeringa, etc. Si no realizamos el proceso de manera correcta, es posible que tu gato relacione esa mala experiencia con la medicina y no quiera volver a saber nada más de ella.

No debes forzarlo en ningún momento, por el contrario tienes que intentar calmarlo y no dejarte llevar por el estrés, porque ¡si te estresas tú se lo transmitirás a él! Es importante también hablar muy bajito y nunca perder la paciencia. Como te hemos dicho, los gatos detectan enseguida si estás tramando algo raro, por lo que trata de ser muy natural y si hace falta haz ejercicios de relajación. Aquí te dejamos un artículo interesante sobre cómo relajar a un gato nervioso.

Intenta utilizar el refuerzo positivo. Esto funciona tanto en perros como en gatos. Hay estudios que demuestran que es más eficaz que el castigo, y lo asociará en ocasiones futuras como algo bueno para él.

¿Cómo le doy el medicamento?

Las instrucciones que te vamos a dar se aplican a medicamentos generales, pero siempre es bueno consultarle a tu veterinario porque él es la persona que sabe cómo es tu mascota y sobre todo porque hay veces que las medicinas pueden perder eficacia si las administras por ejemplo acompañadas de la comida. Si el medicamento que debes suministrar puede mezclarse con comida, la tarea puede ser mucho más fácil e incluso quizá no note la presencia de la pastilla en la comida.

¿Qué tipo de comida se puede mezclar? lo ideal es que se mezcle con salsas o caldos espesos con mucho sabor, ya que de esta manera le resultará más complicado diferenciar entre "medicación" y "comida". También funciona muy bien mezclarlo con comida húmeda que tiene muchos olores y sabores que conseguirán engañar a tu mascota. Si el medicamento puede espolvorearse o disolverse en la comida, puedes intentarlo mientras lo camuflas con la comida habitual de tu gato.

Si en el caso contrario, NO puedes mezclar la comida con las pastillas, dependerá mucho del comportamiento de tu felino el poder dárselo con la boca o no. Si está muy acostumbrado a que lo toquen, puedes ir abriéndole la boca muy despacio e introducir la pastilla con dos dedos hasta casi el final de su boca. Es importante no dejar la pastilla al principio de la lengua porque si no al cerrarle la boca es muy probable que escupa la pastilla. Si la pastilla es muy grande, fracciónala en dos y repite el proceso.

Si tienes que darle un jarabe, utiliza una jeringuilla e introdúcela en la boca de tu mascota y ve poco a poco hasta asegurarte que se lo bebe todo sin tirarlo.

Esperamos que este artículo te haya servido de ayuda para darle los medicamentos a tu gatito.