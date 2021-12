Una familia encuentra en su árbol de Navidad una serpiente muy venenosa

La historia que contamos hoy en Mascotíssimas demuestra que no todo lo que te encuentres dentro de un árbol de Navidad puede ser un regalo, y si no que le pregunten a Rob (británico) y Marcela Wild (costarricense), una pareja que lleva 18 años en Sudáfrica que encontraron en su árbol de Navidad una de las serpientes más venenosas de África escondida entre las ramas y los adornos.

Fue gracias a sus gatos por los que se dieron cuenta que había algo extraño en su árbol navideño ya que no paraban de mirar las ramas, llegando a pensar que probablemente se trataba de un ratón. En el momento que descubrieron que no era un roedor si no una de las serpientes más venenosas del continente africano conocida como boomslang (o serpiente arborícola), decidieron llamar a un profesional.