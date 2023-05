Un gato mete la cabeza dentro de un plato de harina y casi provoca un infarto a su dueño

Las redes sociales son expertas en sacarnos una sonrisa en cualquier momento del día, sobre todo cuando se trata de animales. Los gatos, por ejemplo, son muy famosos en internet. En los últimos años, los gatos se han convertido en un tema muy popular en las redes sociales y en los videos en línea. La gente comparte fotos y videos de gatos en situaciones divertidas y adorables, y muchos de estos se vuelven virales en cuestión de horas. Los gatos son conocidos por su personalidad curiosa y juguetona, y esto los hace especialmente atractivos para las personas que buscan contenido entretenido en línea. De hecho, los gatos son considerados uno de los temas más populares en internet, junto con los perros y los bebés.

Y para prueba, un botón. Las fotos que enseñamos hoy en Mascotíssimas podrían estar retocadas pero no es el caso. En ellas se puede ver cómo un gato de color negro mete la cabeza dentro de un plato con harina y, tal y como dice el título de la publicación de Facebook: "Mi gato metió la cara en un plato que tenía con harina y casi me da un infarto".

Entre los comentarios más destacados podemos encontrar: "Si me daría un ataque de pánico, aunq luego me daría uno de risa", "Oye me mata del susto si me hace eso jajajajaja que tremendo en peludito" o "yo vivo solo y tengo uno, recree la escena en mi mente y ahora no paro de reírme imaginándome algo igual".