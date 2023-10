El gato picasso que causa sensación en las redes por su malformación en la cara

Las deformaciones genéticas se pueden dar tanto en personas como en animales pero cuando se trata de los segundos, en muchas ocasiones estos casos llegan a viralizarse por lo curioso que llegan a ser físicamente. El año pasado conocimos en Mascotíssimas la historia de Picasso y Newt, dos perros con malformaciones que sufrieron el desprecio hasta que se conocieron y se volvieron inseparables.

Ahora, desde hace unos días se ha viralizado en Tik Tok la historia de Jamie, un gato que tiene el rostro deformado y ha sido comparado con alguna de las obras de Pablo Picasso. Fue el perfil de Tik Tok @montyandmolly quien subió un vídeo de Jamie provocando la curiosidad entre los internautas.

Curiosamente, la dueña de Monty y Molly también sube contenido de sus gatitos porque también sufren algunas malformaciones en su rostro, llegando a parecer que tiene "síndrome de down", pero tal y como informamos en Mascotíssimas "lo cierto es que no hay evidencia de que los gatos puedan tener el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21. Este síndrome es una condición genética que se produce en humanos cuando hay una copia adicional del cromosoma 21. Los gatos tienen un número diferente de cromosomas que los humanos (38 en lugar de 46), y no hay una versión del cromosoma 21 en los gatos".

Bulos de internet

A pesar de que esta noticia se ha viralizado y se ha llegado a afirmar que este gato es de la dueña de Monty y Molly y que conviven los tres juntos, lo cierto es que ni siquiera se conocen y la misma dueña de los felinos se pregunta si realmente "Jamie" existirá.

Sea como fuere, los internautas han expresado su sorpresa ante este vídeo y han calificado al animal como un gato "Nahual" que en la cultura mexicana significa que es una criatura mitad hombre. El término "nahual" se refiere a la habilidad de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal (tecolote, jaguar, águila, coyote).