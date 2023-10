El gesto épico de una mujer que salva a un cachorro maltratado comprándoselo a su dueño

España es uno de los países con mayor tasa de abandono y de maltrato animal en Europa. Y es que, a pesar de haberse implantado hace unas semanas la Nueva Ley de Bienestar Animal cuyo objetivo es evitar precisamente el abandono, el maltrato y lograr el sacrificio cero, lo cierto es que cada día encontramos casos en los que los animales son maltratados por sus dueños.

Desde hace varios días ha circulado por las redes sociales la historia de un perro cuyo dueño le estaba dando una paliza hasta que una chica que colabora con una protectora de animales consiguió rescatar al can. Fue la propia mujer la que decidió comprárselo por un valor de tan solo 20 euros.

La chica decidió grabar el desagradable suceso para luego denunciarlo en las redes sociales donde ya acumula casi un millón de visualizaciones: "vi en el polígono cómo esta persona (lo muestra mientras le grababa) arrastraba a un cachorro de tal manera que cuando el perro ya no pudo más y se tiró al suelo exhausto, el hombre le empezó a pegar una paliza", relataba.

A continuación, la mujer, nerviosa, se baja del coche y se acerca al hombre que estaba con el cachorro. Éste se justifica diciendo que "le mordía y por eso le he pegado, si no no le pego". El hombre afirmaba también que lo había cogido esa mañana, a lo que la chica le contesta: "Te lo compro, te doy 20 euros".

El hombre no duda ni un instante y acepta el dinero justificándose: "Yo no lo puedo mantener, la verdad". La mujer pregunta cómo se llama, a lo que contesta "Paco. Ella se llama negra y está vacunada". Tras una breve conversación, el hombre "agradece que pueda cuidarlo".

A continuación, la mujer mete al cachorro (que parece ser un labrador) y le lleva a su nuevo hogar. La perrita no para de mover el rabito mientras devora la comida y la bebida. El vídeo ha sido difundido por el perfil @revolucionpata perteneciente a la asociación y los usuarios han alabado la épica actuación de la chica. Entre los comentarios más populares encontramos: "Los 20 euros mejor invertidos de tu vida", "increíble lo educada que has sido yo no podria mantener asi la calma de verdad enhorabuena", "que orgullosa estaría de "comprar" perros así 😭❤️mil gracias!!!".