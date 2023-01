Sir Nils Olav II: el caballero pingüino de la Guardia Real de Noruega

El titular que han leído no es un titular gancho, ni una suerte de juego de palabras: es tal cual así. La Guardia Real de Noruega cuenta con un miembro animal entra sus filas: el pingüino Sir Nils Olav II.

El pingüino coronel en jefe Sir Nils Olav II es un pingüino rey originario del zoológico de Edimburgo, Escocia, que ostenta el rango de Coronel-en-jefe de la Guardia Real Noruega.

El cargo perteneció al ya fallecido Nils Olav I, padre del actual Nils Olav II, que heredó los títulos de su padre.

Se les otorgó, además del rango de coronel, la plaza de mascota de la Guardia Real de Noruega durante la visita de los soldados de la guarnición real el 15 de agosto de 2008, lo que equivale al título de caballero de la Guardia Real noruega.

La Administración nórdica ascendió a este pingüino rey y le otorgó el título de Brigadier, en una ceremonia en la que Sir Nils Olav pasó revista a 50 soldados noruegos dentro del zoológico donde vive. El pingüino recibió además una insignia con motivo de su promoción.

El cargo de caballero fue aprobado por el rey de Noruega Harald V en una ceremonia en la que una multitud se unieron a los guardias en el zoológico para escuchar un discurso del monarca. Harald V expresó que el pingüino tenía "en todos los sentidos los requisitos para recibir el honor y la dignidad de la caballería".

Sir Nils Olav tiene una estatua de bronce 120 centímetros en el zoológico de Edimburgo en su honor. Otra estatua fue erigida en el complejo de la Guardia Real de Noruega en Huseby, Oslo. En Noruega se refieren a él como Coronel en Jefe y se recita la placa de su estatua.

Nils Olav: the most famous king #penguin in the world, parades his way to a new honour: https://t.co/Ch7nrFIO2D pic.twitter.com/dSEgK2oHa5