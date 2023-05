Un hombre tropieza con su gato y ahora usará silla de ruedas para toda la vida

Aunque esta historia pueda parecer fantasiosa, es la pesadilla que tuvo que vivir Chris Rowley, un hombre de 59 años que sufrió una fractura de cuello y otros traumatismos después de tropezar con su gato esfinge y caer por las escaleras: "no recuerdo mucho, solo cayendo rápido y terminó en segundos, luego estaba en el suelo. El gato saltó sobre mi pierna y perdí el equilibrio, solo estaba jugando".

Después de pasar 14 horas tirado en el suelo, Chris se dio cuenta que no podía mover las piernas y fue ahí cuando sus vecinos lo encontraron y llamaron al hospital para que fuera trasladado de urgencia, pero por desgracia cuando iba de camino al hospital sufrió otro accidente de coche, dañándole la médula espinal.

Los médicos que lo atendieron le dijeron que sufrió “heridas similares a las que sufre una persona en un accidente de tránsito”, con nueve costillas rotas y varias fracturas en el cráneo, cuello y espalda.

“No podía explicar el dolor. Me di cuenta de que me había cortado la cabeza hasta que vi la sangre, después me dijeron sobre las otras heridas”, contó y agregó que en el momento del accidente no pudo pedir ayuda, ya que su teléfono no tenía batería y no podía levantarse del dolor. “Es la sensación más dura, es casi como claustrofobia, no podía salir, no podía ir a ningún lado, ni hacer nada”, detalló.

Chris tuvo que llevar collarín y además tiene que usar una silla de ruedas para toda la vida después del doble accidente. Fue en una entrevista con The mirror cuando Rowley compartió algunos detalles más sobre cómo ocurrió el accidente:"Fue como una pesadilla", dijo. "No puedo creer que todo haya pasado en cuestión de segundos, es como tu peor pesadilla hecha realidad. No puedo caminar, no puedo trabajar y mi vida ha cambiado completamente en un instante".

Su historia se viralizó rápidamente en las redes sociales y muchas personas le han mostrado su apoyo con mensajes y ofreciéndole su ayuda. Ahora, Rowley está agradecido por todo el apoyo y que espera que pueda recuperarse y volver a hacer las cosas que ama.