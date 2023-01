Un hombre salva la vida a su gato del ataque salvaje de un pitbull

¿Qué harías si ves que tu mascota está siendo atacada por otro animal? ¿serías capaz de ponerte delante y enfrentarte a lo que hiciera falta con tal de salvarle la vida sin pensar en las posibles consecuencias que puede conllevar?

El hombre del que hablamos hoy en Mascotíssimas puso su bienestar en juego para salvar a su gato el ataque de un pitbull. El vídeo ha sido difundido a través de las redes sociales y se ha viralizado por el heroico gesto del chico, quien no dudó en enfrentarse al "perro potencialmente peligroso" con sus propias manos, consiguiendo apartarlo y de esa manera salvarle la vida.

El gato se queda inmóvil en la puerta cuando su dueño interviene y finalmente el perro se aparta.

Las redes sociales debaten

Numerosos usuarios han debatido en las redes sociales sobre el comportamiento de este perro, ya que algunos llegan a calificar que el ataque se debe a que es un "pitbull". Sin embargo, otros consideran que: "He tenido múltiples pitbull y nunca he tenido un problema con un perro haciendo cosas rebeldes. No es la raza, es el dueño. Todos los perros son susceptibles a un mal comportamiento si no están controlados o no están entrenados. Esto no excusa el comportamiento, pero estoy cansado de la ignorancia que se le arroja a los pitbulls para aquellos de nosotros que en realidad los entrenamos y los amamos".

Desde Mascotíssimas siempre insistimos que a pesar de que cada raza tiene una serie de características físicas, el comportamiento depende mucho de la educación que reciba el perro desde que es cachorro.