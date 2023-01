Un hombre mata con más de 10 puñaladas a un perro de la raza pitbull que había atacado a su hijo

El pasado 30 de diciembre tuvo lugar un terrible suceso en el que un hombre mató a puñaladas al perro de su vecino de la raza pitbull porque anteriormente el animal había atacado presuntamente a su hijo adolescente de 16 años.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz (Argentina) y las imágenes quedaron grabadas a través de las cámaras de seguridad del vecino y dueño del animal, donde se puede apreciar cómo el hombre atraviesa el cuerpo del animal durante reiteradas ocasiones hasta hacerlo desvanecer en el suelo. De hecho, el hombre llamado Oscar Alberto Ernalz se asegura que el pitbull muere tras apuñalarlo una vez más a pesar de estar ya inconsciente en el suelo.

Tal y como informaba el medio de comunicación La Opinión Austral "el hijo de Oscar Alberto Ernalz caminaba con amigos por el barrio 3 de Febrero, en la mencionada ciudad santacruceña. Llegaron a la calle de Lidoro Reynoso al 400 arrojando piedras y acompañados por un perro, lo que habría provocado el acercamiento de otros canes".

Al parecer, de un momento a otro el pitbull se avalanzó a uno de los jóvenes lanzándolo contra el suelo y llegando a morder el cuello. Más tarde, el padre del menor acudió a la casa donde residía el animal y se avalanzó contra él apuñalándolo hasta hacerlo morir, expresando que "hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan la calle, ese es el pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo, por suerte no pasó nada”, decía el hombre a El Caletense.

"El pitbull estaba acostumbrado a morder y nadie hacía nada

El hombre afirmó también a los medios que los vecinos tenían un grupo de whatsapp y le informaron que a su hijo le había pasado algo. "Fue muy traumático aunque por suerte no le pasó nada. Mis vecinos me empezaron a llamar para decirme que ese pitbull ya estaba acostumbrado a morder y nadie hizo nunca nada”, lamentó.

Tras acompañar a su hijo al hospital para realizarse las curaciones de rigor, Ernalz fue a hablar con los dueños del perro. “Les dije que tenían que sacrificar a ese perro porque si no lo hacía yo, palabras textuales”, contó. Sin embargo, la familia dijo que ese perro no era de ellos. “Mentira, pero bueno. Ellos sabrán por qué lo dicen”, señaló.

De repente, el animal salió desde un patio trasero y al verlo se preguntó cómo hizo su hijo para salvarse del ataque. “Los amigos de mi hijo me dicen que ese era el perro. Apenas me vio, el perro automáticamente se me puso enfrente. Lo primero que se me vino a la cabeza es cómo mi hijo se pudo salvar de ese perro. Es algo ilógico”, planteó.

En ese momento, Ernalz decidió que el perro “no podía quedar vivo”, se dirigió hasta su camioneta a buscar “el cuchillo para los asados con amigos” e hizo justicia por mano propia. “Apenas me doy vuelta, el perro me salta y no me deja de atacar. Por decirlo fríamente, me facilitó el trabajo”, recordó.

“La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma. Tenés que ser muy cobarde para hacerte el boludo y seguir el proceso legal que no llega a nada”, argumentó Oscar, quien además aseguró que su hijo quedó con “traumas y secuelas” por este violento episodio.