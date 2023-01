Los memes forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes de hoy día (e incluso de los no tan jóvenes) y entre los memes más populares podemos encontrar los relacionados con los animales y los niños. Y si hablamos de perros famosos, sin lugar a dudas debemos hablar de Kabosu, una perra de la raza Shiba Inuque desde hace casi una década inspiró el "meme doge". Kabosu fue tan famosa que incluso llegaron a hacer una criptomoneda con su cara.

Pero ahora Kabosu tiene 17 años y y según su dueña Atsuko Sato padece leucemia además de una enfermedad hepática. Así lo desveló en la cuenta de Instagram dedicada a sus mascotas (Kabosu y sus tres gatos), donde asegura que además es ciego de un ojo y que dejó de comer y beber durante varios días antes del día de Navidad.

"Me estoy recuperando de mi salud. No estoy bebiendo ni comiendo de mí mismo. Voy al hospital hoy. La foto de Navidad de todos. Me lo pasé muy bien" decía la publicación.

Por suerte para los más de 400.000 seguidores con los que cuenta en Instagram, la perra parece estar recuperándose de manera milagrosa gracias a los antibióticos que le recetó el veterinario. Así también lo quiso compartir en la red social: "Es la mañana del quinto día desde que Kabosu enfermó. Terminó completamente su comida de pollo tenders. Ella bebe mucha agua. Ya no necesita pañales, ya que puede ir al baño sola.Me sorprende lo rápido que se recuperó. La llevé a dar un paseo de cinco minutos al parque hoy. Ella parecía feliz al sol y al aire fresco. Gracias a todos por sus oraciones. El Milagro de Kabosu no podría haber ocurrido sin tus cálidos deseos y oraciones. Gracias. Gracias".

"Los nombres de la enfermedad de Kabosu son colangiohepatitis aguda y leucemia de linfoma crónico. En estos momentos, los niveles del hígado son muy malos y aparece ictericia", informó.