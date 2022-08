El mágico encuentro entre un tiburón ballena y un perro en el mar con beso incluido

Ver un tiburón ballena es una de las mejores experiencias que puede vivir una persona que ama el mar y el buceo. Este increíble animal es considerado el pez más grande del mundo y aunque su apariencia puede llegar a imponer, lo cierto es que es de lo más pacífico y amable con todo lo que se encuentra alrededor.

Si el perro de Jade Pursell pudiera hablar probablemente opinaría lo mismo después de su precioso encuentro con un enorme tiburón ballena. Jade Pursell es una buceadora australiana de 29 años que suele viajar con su mascota Sailor, un labrador de 9 años de edad.

Un día salió con su lancha y su mascota sin llegar a imaginar que en las aguas cristalinas le esperaba el enorme tiburón ballena, quien además pareció mostrar un especial interés en Sailor. El suceso tuvo lugar en el arrecife de Ningaloo (en la costa oeste de Australia) mientras ella estaba explorando la vida marina de las aguas australianas con su cámara acuática.

Mientras tanto, Sailor esperaba en la superficie cuando de repente apareció el enorme tiburón ballena, quien de forma calmada se acercó al perro que intrigado también se acercó a la borda para poder observar mejor. Ambos empezaron a acercarse y hasta llegó un momento en que la nariz de Sailor tocó al tiburón ballena.

Jade no podía creer lo que estaban viendo sus ojos y decidió grabar la tierna escena con su cámara ya que el labrador en ningún momento pareció estar asustado e incluso parecía estar disfrutando del enorme animal. En el vídeo se escucha a Jade gritar sorprendida del encuentro: “Le decía que no lo tocara, pero ninguno de los dos me hacía caso. Sailor olfateó y besó al tiburón”, contó Pursell a la revista People.

“Me sentí muy feliz. Ver a Sailor conocer a un tiburón ballena, sinceramente, me sentí muy ilusionada. Los animales son increíbles, y no podría haber sido mejor”, agregó Pusell.

Además la buceadora se encuentra orgullosa de que su mascota sea el primer can en besar a un tiburón ballena. “Fue una interacción tan inocente; me sentí muy afortunada de verlo. Pensar que Sailor es probablemente la única perrita del mundo que ha besado a un tiburón ballena es bastante especial”, dijo Pursell.