Un perro protege a las tortugas recién nacidas en la playa para que lleguen al mar

Solovino es un perro que vive en Miramar en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, y que se ha convertido muy popular en las últimas semanas gracias a la gran labor que está haciendo en una de las playas de las costas del Golfo de México donde se dedica a cuidar y proteger a las tortugas recién nacidas.

En concreto, estos animales son tortugas lora, tortuga cotorra, o tortuga bastarda y es una especie de tortuga marina americana de la familia Cheloniidae que habita principalmente en el Golfo de México. Llegan a medir hasta 90 centímetros y pueden pesar hasta 45 kilos. Por desgracia, estos animales se encuentran en peligro crítico de conservación.

En muchas playas de México se dedican a la protección de este tipo de animales para que nadie pueda robarlos y venderlos en el mercado negro porque además curiosamente la tortuga lora es la única especie que pone sus huevos durante el día y es más fácil localizarlos.

Por ello, el perro mestizo Solovino se ha encargado de proteger a las tortugas que acaban de nacer de los posibles depredadores como gaviotas, cangrejos o personas en el momento justo que salen del huevo y emprenden un largo y complicado camino hasta llegar al mar.

El perro se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a su dueña, quien decidió crear un perfil de su mascota en la red social de Instagram donde ha empezado a compartir contenido de las aventuras diarias de Solovino.

Solivino, un perro playero y rastreador

A este animal le encanta ir a la playa, revolcarse en la arena y jugar con los cangrejos, pero su labor más importante es estar con las tortugas. Algunos incluso opinan que el perro tiene que tener alguna ascendencia de rastreador, ya que le resulta muy fácil detectar a las indefensas tortugas y ayudarlas.

Su humana también lo afirma en la siguiente publicación donde dice que "Hace días íbamos en la orilla mi humana y Yo, cuando de repente me llegó el olor a Loritas! Yo corrí mucho hasta encontrarlas y mi humana me llamaba y me llamaba, no es que no la escuchara sino que quería llegar rápido a las tortuguitas para que las viera y se asegurara de que llegaran al mar, y así fue 🐾🐶🤎🐢💚🐾 Como siempre se puso feliz y me abrazó con mucho amor 🥰".