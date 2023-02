Un mono tatúa a un influencer y este es el resultado final

Estaremos de acuerdo en que el mono es el animal más parecido al ser humano y es capaz de imitar nuestros comportamientos y actividades: pueden abrir una botella con las manos y beber agua, dar besos y abrazar, montar en moto e incluso dibujar.

El protagonista de hoy en Mascotíssimas es un mono que se ha vuelto viral en internet por hacer una de estas cosas con un influencer venezolano llamado Funky Matas. Este chico es un ex tatuador venezolano que fue récord mundial Guinness por haber tenido más de 220 tatuajes en su espalda.

Actualmente vive en Florida y se ha hecho muy popular en las redes por su gran afición hacia los tatuajes. Ahora, quiso mostrar a sus seguidores cómo un mono era capaz de tatuarle en la pierna. Primero le enseñó a usar la pistola con la tinta y luego incluso quiso ser el lienzo donde el animal dejara marcada para siempre su huella como tatuador: “la intención con este tatuaje era crear el logo del proyecto NFTs que inicié con mi socio Andy Williams, The F8 Club", explicaba en sus redes sociales. Al principio no quedaba claro si finalmente el animal podría tatuar al influencer e incluso lo anticipó en el vídeo: “estábamos muy escépticos al principio sobre el tatuaje del mono. Los primeros momentos indicaban que NO me tatuaría. Pero después de sentarme con dos entrenadores de monos durante aproximadamente una hora y enseñarle al mono diferentes técnicas relacionadas con la comida, esto ocurrió”.

Aunque Funky Matas esperaba otros resultados y reconoce que el tatuaje no tiene calidad, lo cierto es que piensa que “el evento fue una mirada fascinante a las capacidades de estos animales altamente inteligentes".

El vídeo ha recibido alabanzas y críticas a partes iguales. Mientras algunos consideran que Funky es un ídolo, otros piensan que ha hecho uso del animal para seguir ganando popularidad: “esto es explotación animal, cuánta ignorancia” o “me gustan las vainas que haces exceptuando esta, te lo vacilaste y aunque no hayas traído el mono de la selva directamente, participas de la gracia de la que esos panas se lucran…”.