Una mujer adopta un perro y se indigna porque solo le entiende cuando habla español

Kalee McGee es una ciudadana del estado de Indiana en Estados Unidos que se volvió viral en el momento que publicó un vídeo en la red social Tik Tok sobre su perro.

Ella tenía muchas ganas de tener una nueva mascota y decidió acudir a un refugio para rescatar alguno de los que estaban abandonados. La sorpresa que se llevó al cabo de los días fue enorme, ya que su nuevo Chihuahua no parecía obedecer ni una sola orden de la que ella le daba.

Así decidió informarlo a través de un vídeo que se volvió viral en Tik Tok: “Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos, tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento pero no nos escucha”, informó la chica.

Kalee McGee llegó a pensar que su nueva mascota podría tener algún tipo de problema auditivo, hasta que un día se le ocurrió hablarle en español. Fue justo ahí cuando entendió que su chihuahua no estaba sordo, si no que solo entendía las órdenes en otro idioma que no era el que ella estaba acostumbrada a usar.

Además, decidió filmarse desde su móvil y subirlo a su perfil de Tik Tok donde ya ha acumulado más de 5 millones de visitas, más de un millón de reacciones y casi 20.000 comentarios sobre este divertido y peculiar perro.