Una periodista visita una reserva natural de animales con su hija influencer y el vídeo se vuelve viral

La periodista Marta Barroso ha protagonizado uno de los momentos más virales de esta semana en la red social de Instagram gracias a la visita que ha hecho con su hija en una reserva natural de animales. Ambas son muy activas en esta red social, y mientras que Marta cuenta con más de 30.000 seguidores, su hija Natalia Olaso tiene 137.000 seguidores.

Hace unos días ambas decidieron visitar una reserva natural en la que podrían hacer una ruta con el coche y así alimentar a animales como cebras, camellos o avestruces. Pensaron que sería divertido grabar el momento en que los animales se acercaban a la ventana del coche y ver las reacciones, pero el momento fue tan divertido que decidieron compartirlo con sus seguidores.

Natalia escribió: "Nada como que otro ser, sin sentido como tú, decida acompañarte un día cualquiera y sin venir a cuento, a ver animalitos al campo. Todo muy surrealista, a nuestro estilo. Aquí nuestra hazaña, creyéndonos la versión femenina de Félix Rodríguez De la Fuente. Una más integrada que otra… eso sí. Y como quien busca agua en un desierto, os dejamos la primera parte de lo que se convirtió en una obsesión, de una que no de la otra, por encontrase, como fuera, con algún camello. No tiene desperdicio".

El vídeo fue tan popular que hasta le pidieron una segunda parte, y así decidieron compartirlo: "Lo prometido, es deuda!!! Habemus camelus. O lo que es lo mismo tenemos camellos. Porque la llamada Felixa , que no Felisa, Rodríguez De la Fuente , no paró en su empeño hasta encontrarse con ellos.Lo que pasó después se queda en estas imágenes en las que , sin duda , entenderéis el por qué de su obsesión. No os perdáis detalle. Solo una cosa.Arriba, abajo, al centro y pa dentro. Sin más".