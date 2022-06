Bozal para perros: qué razas y en qué momento deben llevarlo y qué consecuencias tiene

Tener que ponerle un bozal a tu perro es algo que probablemente no te guste hacer, sin embargo en España existe la obligatoriedad de colocarle accesorio a tu mascota en diferentes ámbitos o según qué raza sea, pero no siempre debe deducirse que un perro que lleva bozal es agresivo.

Entonces, ¿qué perros deben llevar bozal? Tal y como informa la revista 'Muy interesante', estos son los que deben llevar este accesorio:

Los considerados PPP (Perros potencialmente peligrosos): hoy en día estas razas, catalogadas como perros potencialmente peligrosos están obligadas, al menos en España, a llevar bozal en la vía pública. Una vez que entre en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal pretenden que los perros dejen de estar catalogados como PPP y se les valore de manera individual y no por raza. Cualquier perro en el TP (trasporte público): cualquier perro que acceda al trasporte público como el metro o el tren de cercanías, también en España, está obligado a llevar bozal, independientemente de su tamaño o raza. Los que a consecuencia de su conducta pueden suponer un riesgo de mordida: un perro que tiene una conducta que puede infligir daños a terceros, por responsabilidad debería llevar bozal. Además de, participar en algún programa de modificación de conducta dirigido por un profesional del comportamiento canino.

¿Qué consecuencias tiene?

Como hemos mencionado anteriormente, ver que un perro lleva bozal públicamente ya puede indicar que se trata de un animal peligroso, pero por desgracia por el simple hecho de pertenecer a una raza puede conllevar a la obligatoriedad de llevarlo puesto siempre.

El mal uso de este accesorio podría tener consecuencias negativas. Para empezar, debemos acostumbrar poco a poco al animal a llevarlo puesto ya que probablemente de primeras intentará quitárselo. El entrenamiento es muy importante para que lo vea como un amigo y no un castigo, ya que si lo ve de esta manera la asociación será negativa.

Además, es importante elegir un buen modelo y tamaño. Para ello, ponte en contacto con tu vetarinario ya que nadie mejor que él para aconsejarte sobre el accesorio que mejor le irá a tu perro. Aun así, los bozales de embudo que cierran la boca del perro, se emplean para inhibir conducta y castigar. No respetan el bienestar de nuestro perro, al no permitirle jadear ni beber, por lo que no son recomendables y mucho menos con altas temperaturas.

Una buena forma de que la asociación del bozal es positiva es hacerlo con premios y comida.