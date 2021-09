Un perro salva a una cría de ciervo y se convierte en su amigo

Estados Unidos vivió una de esas historias que llegan al alma y que en Mascotíssimas nos encanta mostrar. Los protagonistas de esta historia son un pequeño ciervo que se cayó en un lago y no conseguía salir hasta que un perro lo salvó.

El suceso lo contó el dueño del perro, Ralph Dorn, a través de sus redes sociales y se hizo tan popular que revistas como People terminó entrevistándolo para que contara cómo ocurrió todo: “No pude encontrar a Harley una tarde hasta que miré en el lago. Estaba cerca de la mitad regresando a la orilla. No estoy seguro de cómo el cervatillo llegó ahí fuera, pero Harley obviamente no preguntó por qué y se puso en acción”, indicó Dorn en su cuenta de Facebook.

De esta forma, el perro se metió al lago y se acercó a este animal para llevarlo a la orilla; por lo que luego se puso a lamerlo suavemente: “Harley no quería dejar al cervatillo. Simplemente siguió interactuando con él, lamiendo, cuidándolo”, confesó Dorn a People.

Muchos internautas empatizaron con Harley y opinaban en las redes que era un perro muy inteligente ya que sabía el peligro que podía correr si se adentraba más aún para salvarlo. Además, no dejaba de ser un ejemplar de otra especie completamente diferente de la suya y aún así mostró un amor incondicional.