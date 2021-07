Dos pingüinos viudos se consuelan en la noche australiana

Las redes sociales nos hacen vivir e incluso revivir una y otra vez diferentes historias. En esta ocasión, el usuario @chiribeje ha subido a su cuenta de Twitter una historia muy tierna sobre dos pingüinos.

Se me ha metido un sentimiento en los ojos.El pingüino más claro es una hembra anciana cuya pareja murió este año. El más oscuro es un pingüino más joven que perdió su pareja hace dos años. Sigue.👇 pic.twitter.com/uLbSw3IEjG

Las fotografías fueron tomadas por Tobias Baumgaerther a finales de 2019 en Melbourne, Australia, aunque las compartió a principios de la pandemia para ayudar a sus seguidores de Instagram a levantarles un poco el ánimo. La foto se volvió viral y fue nominada para el Premio de la Comunidad en los Ocean Photography Awards 2020, ganando finalmente el título tras una intensa votación.

“Publiqué la imagen de estos dos pingüinos hace más de un año y medio y desde entonces le ha dado la vuelta al mundo, ha sido vista por millones y he recibido miles de mensajes y comentarios sobre cómo estos dos han tocado y arreglado corazones rotos, y han llevado alegría, esperanza y amor a sus vidas”, Baumgaertner dijo en su Instagram. “Se ha convertido en un símbolo de unión y amor. Estos tiempos no son fáciles para muchos de nosotros, [así que] repito lo que escribí en ese entonces: en momentos como este, los verdaderamente afortunados son aquellos que pueden estar con la persona/gente a la que más aman”.

El fotógrafo de vida silvestre alemán pasó tres noches con la colonia de pingüinos en St. Kilda con la esperanza de obtener la imagen perfecta. Aunque las condiciones eran difíciles y no podía usar luz adicional, su paciencia finalmente dio sus frutos cuando capturó a dos pingüinos abrazados frente al muelle. “Un voluntario se me acercó y me dijo que la blanca era una anciana que había perdido a su pareja, algo que aparentemente también le pasó al macho de la izquierda”, escribió Baumgaertner. “Desde entonces, se reúnen regularmente para consolarse y estar juntos por horas mirando las luces danzantes de la ciudad vecina”.

Además, contaba que mientras todos los demás pingüinos dormían o corrían, esos dos parecían simplemente pararse ahí y disfrutar cada segundo que pasaban juntos, abrazados con las aletas y hablando de cosas de pingüinos.

Algunos usuarios sugerían que quizá no eran dos viudos si no dos familiares que estaban juntos.