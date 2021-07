Cómo hacer helados caseros para tu perro

Con el verano, somos conscientes de que necesitamos más hidratación de lo habitual, y con nuestras mascotas pasa lo mismo, y aunque la mejor manera de hidratarlos sea con agua, lo cierto es que de vez en cuando pueden permitirse tomar algo mucho más rico, como por ejemplo un helado.

Los helados tienen una serie de ventajas respecto al agua como la frescura en su boca (que le ayudará con el calor), el entretenimiento y diversión que supone (ya que estará dando lametazos al helado y jugará con él) o la fácil preparación (son recetas sencillas y rápidas de preparar).

Acierta con los ingredientes

Lo primero que tienes que saber es que los helados para las personas NO son aptos para perros de forma general ya que suelen contener mucho azúcar y añadidos que pueden provocarles vómitos, diarreas o un aumento en los niveles de glucosa.

En Mascotíssimas, os enseñamos una lista de alimentos que no debería comer tu perro , pero también hay una serie de ingredientes aptos como la sandía, el melón, las manzanas, la calabaza, etc. Como siempre decimos, nadie conoce mejor a tu perro que tu veterinario/a, por lo que si tienes cualquier duda sobre qué alimentos puede y no comer, consúltale a él/ella.

Recetas de helados para perros

Desde Mascoteros, nos han dado unas recetas que queremos compartir contigo. Las podrás hacer desde casa, de una forma muy rápida y sencilla.

1.Helado de yogur con galletas veganasA la hora de hacer helados, el yogur es un ingrediente básico, pero debe ser apto para perros, lo más natural posible y sin azúcares añadidos. Las galletas veganas tienen que ser también adecuadas para perros, sin conservantes ni un exceso de azúcares.Ingredientes:

Yogur

Galletas veganas

Agua

Canela

Preparación:

Ponemos en un bol el yogur con unas cuantas galletas veganas, cortadas a trocitos, una pizca de canela –es buena para los canes y aromática- y unas cuantas cucharadas de agua; esto va a gustos, según como se desee de espeso; lo mezclaremos bien, a mano, si quieres que tu perro encuentre trozos de galleta, o con la batidora, si prefiere un helado más homogéneo.

Lo volcaremos en los moldes elegidos, y al congelador.

En unas pocas horas, lo desmoldamos y nuestro perro podrá disfrutar de un helado de yogur con galletas veganas, que está para relamerse de gusto.

2. Helado tutti fruttiComo los perros pueden comer muchas frutas, incluiremos una selección de las apropiadas para él y aprovecharemos para prepararle unos helados ricos en vitaminas y fibra:Ingredientes:

Plátano, fresa, pera, sandía, melón, frambuesa, manzana…

Yogur desnatado sin azúcar.

Preparación:

Quitaremos las hojas de las fresas y el corazón y las pepitas de las peras y manzanas. La sandía y el melón también tienen que ir sin pepitas.

Cortaremos toda la fruta en trocitos.

Colocaremos el yogur y toda la fruta en el vaso de la batidora.

Batiremos hasta que quede una papilla homogénea; si la quieres un poco más líquida, puedes añadir un poco de agua o un poco más de sandía.

Echaremos la masa en el molde elegido y lo pondremos en el congelador; puede ser uno rectangular y vas cortando porciones o individual, en forma de polo. En el mercado encontrarás moldes de distintos materiales, tamaños y formas.

Si a tu perro le gustan los tropezones, puedes hacerlo sin batir, así se encontrará los trocitos de fruta, entre lametazo y lametazo.

3. Helado de pollo¿Te parece extraño? Quizás a las personas no se nos ocurriría esta opción para nosotros, pero seguro que a tu perro le encantará. Ingredientes:

Pollo (puede ser muslo, pechuga, alitas, o la parte del pollo que desees).

Agua (la suficiente para cocer el pollo y que el caldo quede sabroso).

Preparación:

Pon el agua y el pollo en una olla proporcionada a la cantidad de caldo que quieras hacer.

Nunca añadas sal, especias u otros ingredientes no aptas para tu perro.

Déjalo cocer a fuego lento o mediano hasta que veas que el pollo está tierno.

Cuando esté listo, déjalo enfriar a temperatura ambiente.

Cuela el caldo para evitar que queden restos de huesos.

Luego, vierte el caldo en el recipiente o moldes que hayas elegido y colócalo en el congelador.

Otra opción es añadir trocitos del pollo cocido, una vez que se ha colado el caldo.

También hemos encontrado aquí otras recetas en vídeo, así que la compartimos para que tengas más opciones

¡Ojo! Tienes que estar pendiente del momento en el que tu perro va a tomar el helado, para que lo haga sin gula y controlar que no le pase nada (sobre todo si es la primera vez que lo toma). Al sacarlo del congelador, espera unos minutos antes de dárselo. ¡Seguro que tu perro estará encantado de este regalo que le has hecho!