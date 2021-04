Estos podrían ser los motivos por los que tu perro come hierba

Si alguna vez has llevado a tu mascota a correr por el campo, al parque o simplemente has ido a dar un paseo con ella, habrás notado que en alguna ocasión se ha acercado a la hierba y e incluso ha llegado a masticarla, y en principio no debes alarmarte por ello. Una revista científica llamada WebMD afirma que el 80% de los perros ingieren plantas, especialmente hierbas.

Desde Tienda animal nos han dado una lista de explicaciones a este acto para poder identificar la conducta de nuestros perros y conocer la razón por la que ingieren hierba y otras plantas:

Dolor de estómago . Este es el primer motivo que los expertos piensan que tiene un perro. Es probable que tenga malas digestiones o algo le haya sentado mal come hierba para provocarse el vómito y limpiar de esta manera su estómago. Es la manera que tienen de expulsar lo que tienen el estómago que les hace daño y sentirse mejor. El césped es una sustancia irritante que provoca un engrosamiento de la pared digestiva y aumenta la secreción de líquidos, por lo que, finalmente, se vomita. ¡Son muy listos y saben lo que hacen en esas ocasiones!

. Este es el primer motivo que los expertos piensan que tiene un perro. Es probable que tenga come hierba para provocarse el vómito y limpiar de esta manera su estómago. Es la manera que tienen de expulsar lo que tienen el estómago que les hace daño y sentirse mejor. El césped es una sustancia irritante que provoca un engrosamiento de la pared digestiva y aumenta la secreción de líquidos, por lo que, finalmente, se vomita. Incorporar nutrientes y minerales a la dieta . La hierba aporta fibra , ingrediente muy efectivo para conseguir buenas digestiones. No significa que en su dieta diaria le falten nutrientes o que no sea completa y equilibrada, sencillamente, los perros buscan hierba como un instinto natural de supervivencia.

. La hierba , ingrediente muy efectivo para conseguir buenas digestiones. No significa que en su dieta diaria le falten nutrientes o que no sea completa y equilibrada, sencillamente, los perros buscan hierba como un instinto natural de supervivencia. Hábito evolutivo. Comer hierba es un hábito heredado de los lobos, los ancestros de los perros. Incorporan césped a su alimentación porque están evolucionando, es una manera de añadir fibra y nutrientes a su dieta diaria como un sencillo hábito alimenticio.

¡Tienes que estar alerta!

Como acabamos de decir, es una conducta "normal" en ellos, por lo que no debemos enfadarnos ni castigarlos pero es fundamental estar pendientes para asegurarnos que no comen plantas que pueden dañar su salud. Si nuestra mascota busca normalmente hierba para vomitar, lo ideal es que la lleves al veterinario para que pueda hacer un diagnóstico de lo que le ocurre. Lo habitual es que tenga algún problema digestivo o que no le siente bien el pienso que le estás dando.

Además, en esta época empiezan a florecer muchas plantas que podrían ser peligrosas o incluso encontrarnos con un enemigo que vine con la llegada de la primavera: la procesionaria. En Mascotíssimas escribimos este artículo sobre ella, ya que podría ser mortal para tu mascota.