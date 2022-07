Le pone un nombre a su perro para dejar en ridículo a toda persona que pregunte cómo se llama

Llega un nuevo miembro de la familia a casa y ahora hay una tarea importante: ponerle un nombre. Aunque algunos lo tienen claro antes incluso de tener una mascota en sus vidas, lo cierto es que decidir el nombre de tu nuevo perro es una tarea complicada.

Algunos deciden ponerle nombres muy populares y otros sin embargo prefieren que sean nombres de lo más raro y diferentes para que no haya nadie más que se llame como su nuevo amigo de cuatro patas. Probablemente esta es la idea que tenía un chico que decidió ser muy original y llamar a su perro de tal manera que cuando le preguntaran: "¿cómo se llama?" la respuesta les dejara en ridículo.

El hombre de Reino Unido contó en la web Reddit para luego ser difundido por The Mirror que "hace ocho años tuve la idea brillante y se me ocurrió el mejor nombre de la historia para mi perro: Askim que en español significa "pregúntale a él". El chico relató que "cuando la gente me consulta su nombre y se los digo, más de la mitad de las veces se inclinan torpemente y le preguntan a mi perro su nombre. Una situación muy graciosa".

Aunque también admite que otras personas se molestan y se sienten humilladas. Aun así, él confiesa que se divirtió mucho durante las primeras semanas pero admita que "todos los conocidos se acostumbraron al nombre y la broma se fue desvaneciendo".

Cuando se mudó de vecindario no encajó bien por la broma

El hombre se mudó a otro vecindario muy conservador que tenía un gran parque cerca donde la gente salía a pasear con sus mascotas: "Una anciana preguntó el nombre de Askim. Ella dijo '¿qué?', así que lo repetí y ella se volvió hacia mi perro y le preguntó su nombre", cuenta. Y remata: "Le expliqué rápidamente, pero en lugar de soltar la risa habitual, se molestó mucho, se sintió muy humillada y en ridículo".

Desde ese momento ha sido abordado por los vecinos en el parque diciéndole que "no encuentran la gracia en un lindo parque familiar". "La comunidad de este barrio es bastante unida. La abuela buscó el apoyo de sus amigos que simplemente tomaron su angustia al pie de la letra y me confrontaron al respecto", añade.

“La verdad es que digo la palabra Askim mil veces al día. Soy consciente de que el nombre se originó en una broma, pero en este momento es la forma en que llamo a mi perro".

Debate en las redes sociales

Cuando los usuarios de la web Reddit se enteraron del suceso comenzaron a debatir sobre el nombre del perro. La mayoría de ellos de ellos se rieron del nombre de su perro, a otros se les ocurrieron respuestas inventadas que podría dar a las personas cuando le preguntan por qué nombró a su perro Askim.

Un usuario señaló: "Es bastante parecido a aşkim (pronunciado como ash-keem) que significa 'mi amor' en turco; siempre puedes decirle a la gente que así es como se llama".

Otro mencionó: "Tuve que decirlo en voz alta para entenderlo. Es una diversión inofensiva y nada por lo que una persona razonable se enfadaría".