La rebelión de los perros, el vídeo viral de Twitter

Las redes sociales son expertas en dejarnos completamente asombrados con el contenido que suben los usuarios en las diferentes plataformas en las que triunfan Tik Tok, Instagram o Twitter. Además, los animales protagonizan muchos de estos vídeos que se convierten virales gracias a su espontaneidad y gracia.

En concreto, el pasado lunes día 4 de julio el usuario de Twitter @buitengebieden subió un vídeo al que tituló: "la rebelión comenzó hoy" y en él se aprecia como varias decenas de perros se encuentran en un refugio de animales muy cerca de las rejas de las que parecen intentar salir.

En concreto, un caniche vestido con un abrigo de color coral va escalando poco a poco la reja de unos dos metros de altura hasta que otro perro blanco que parece ser un cruce de galgo, salta y en un segundo sale de la zona vallada.

El vídeo ha conseguido en un solo día tener casi 12 millones de reproducciones, más de 70.000 retweets y casi 500.000 "me gusta".

Entre las interacciones más populares podemos encontrar la de @fandemarlene , con una imagen de un perro en una comisaría titulada: "libera a mi amigo, él no ha hecho nada".

Aunque aparentemente es un vídeo que ha causado muchas risas, otros usuarios opinan que: "Para no estropear el momento cálido y confuso de todos. Pero esto no es lindo; el perro está tan estresado que está trepando una valla. Y todos esos perros en jaulas sin refugio, lo siento, pero es desgarrador, no lindo.".