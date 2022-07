La emotiva despedida de un hombre llevando a su perra a la playa para darle un último adiós

El italiano Piero Temperato tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida al ver cómo su perrita Greta era víctima de una grave enfermedad terminal que estaba deteriorando tanto su salud que pensaba que tan solo le quedaba unos días de vida.

Este hombre decidió coger un coche especial y llevar a su mejor amiga a la playa, puesto que sabía que le encantaba ver la inmensidad del mar. Así lo contó en sus propias redes sociales donde escribió unas palabras que llegaron al alma a miles de personas: "Lo sé... soy un loco por haberte traído hasta aquí en tu estado, pero quería regalarte una emoción más porque sé que a ti te encanta ver la inmensidad del mar. La misma inmensidad del amor que tengo para ti. Para Greta, hasta siempre pequeña», escribió Piero.

Este sería probablemente el último regalo que le haría, aunque por desgracia la pequeña Greta no pudo corretear por la arena ni meterse en el mar como había hecho en tantas otras ocasiones. Por el contrario, estaba recostada entre colchas y almohadas, un recuerdo que el propio Piero captó con su cámara y compartió con sus allegados en Facebook.

Vivió más años de lo que pensaba

Pero las imágenes de la perra se volvieron viral y fueron compartidas por más de 30.000 personas. Como curiosidad de esta historia, las imágenes fueron tomadas en el 2018 y no fue hasta el año 2020 cuando Greta falleció: "Si pudiera te pediría que renacieras otra vez, y luego otra vez hasta el final de mis días. No de los tuyos. Me has mejorado y te estaré agradecido por siempre. Si pudiera haría cualquier cosa por ti", escribió Temperato en su perfil de Facebook en el año 2018.

Dos años después, publicó estas palabras acompañadas de unas fotografías muy tiernas, lamentando su profunda pérdida: "Mi amor... No puedo describir el enorme vacío que dejaste en nuestros corazones... Te queríamos más que a nada porque no eras solo un perro... Greta, eras puro amor... la esencia de nuestra vida... fuiste amado por muchos solo con mirarte a los ojos... ahora puedes empezar a correr felizmente sobre tu arco iris Mi amor... algún día nos volveremos a ver y estaremos juntos para siempre.. adiós Greta te amaremos por siempre.. mamá y papá".