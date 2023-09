La reacción de un perro que se emociona cuando su dueño le canta

Las redes sociales nos enseñan cada día cientos de vídeos relacionados con animales que rápidamente se viralizan. El vídeo que mostramos hoy en Mascotíssimas trata sobre la reacción de un perro al escuchar cantar a su dueño, el influencer italiano @roccuzzomusic que cuenta con más de 300.000 seguidores en la red social de Instagram.

En concreto, la canción que canta es Halo de Beyoncé y la perrita a la que canta es su preciosa bulldog francés. La imagen es de lo más tierna y muestra cómo su mascota se aferra a él y le mira fijamente a los ojos mientras entona la canción. El vídeo llega un punto en el que el propio chico se emociona y se abraza a su perrita.

El vídeo cuenta con más de un millón de visualizaciones en menos de 24 horas gracias al perfil de Instagram @Cabronazi, una de las cuentas más populares de nuestro país. En cuanto a los comentarios, hay quienes consideran que este vídeo es "lo más tierno que verás hoy" mientras que otros critican que es una "estafa y que los perros no se emocionan".

Estos son algunos de los comentarios más populares: "Los perros no lloran por emoción, creo que tenía conjuntivitis y quizá ganas de salir a mear o a que le pusieran el pienso...sorry por contaros la realidad", "Ni canta el tio, ni los perros lloran…. Basta de engañar a los inocentes", "A ese perro le pasa algo que no tiene que ver con la canción. O que asocia a la canción y le genera miedo. Entre las emociones que puede sentir un perro Existe El Amor, el miedo, la vergüenza o la perdida. Pero no puede emocionarse con una canción. La vida no es una película de Disney".

Por otra parte, hay quienes piensan que "Ohhhh qué preciosidad, luego diran que los animalitos NO tienen sentimientos❤❤❤❤.....más bién és el ser humano que somos salvajes!!".

Le pese a quien le pese, la realidad es que este cantante tiene una gran relación con su perrita y así lo demuestra en otros vídeos de Instagram, donde se aprecia claramente la sensación que le produce a su bulldog y cómo reacciona cuando canta.