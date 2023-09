Una mujer compra una langosta de 200 euros en un restaurante para rescatarla y devolverla al mar

Cada vez son más las personas que han decidido dar un giro en su alimentación y hacerse vegetarianos o veganos con el objetivo de no introducir alimentos que provienen del animal. Además, también hay más consciencia sobre la manera en la que son usados los animales o sacados de su entorno natural, provocando que muchas de estas persona quieran rescatarlos y reintroducirlos en su hábitat natural.

Esto es lo que hizo una mujer que se ha viralizado en las redes sociales por su bonito gesto de pagar en un restaurante 200 euros para salvar a una langosta. El suceso tuvo lugar en la localidad italiana de Gallura (Cerdeña), en un restaurante de renombre.

Fue un jueves por la noche cuando la turista suiza pidió una de las langostas que estaban en el acuario, pero para sorpresa del camarero su intención no era comérsela si no devolverla al mar. El propietario del restaurante pensó que era una broma pero "luego me di cuenta de que la señora hablaba en serio y quería hacer un buen gesto" declaró a la agencia ANSA, Antonio Fasolino.

El proceso que se llevó a cabo fue el habitual: pesar a la langosta y valorarla (en este caso por unos 200 euros). La pareja aceptó el precio y metieron al animal en un cubo de agua para acercarse al mar, acariciarlo y dejar que se deslizara hasta caer al mar. La pareja estaba muy feliz y decidió grabar el momento para publicarlo luego en las redes sociales, volviéndose viral: "Ver su alegría y su emoción también me emocionó, ella estaba muy feliz y entusiasmada por haber podido hacer realidad este deseo, y nosotros estábamos con ella", dijo el propietario.