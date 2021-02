No recoger la caca de tu perro sale casi gratis

Pipper on tour, la guía para viajar con mascota y consejos sobre hoteles que admiten perros, sitios para ir de compras con tu mascota, etc, acaba de publicar un estudio recabando los datos oficiales de todas las capitales de provincia para saber si se multa a las personas que no recogen los excrementos de sus perros en la calle.

Abandonar los excrementos caninos en la calle sale prácticamente gratis

Además, los ciudadanos suspenden a los ayuntamientos y les otorgan una nota de 3,6 sobre 10 en limpieza de excrementos caninos. Las capitales españolas impusieron un total de 992 sanciones, suponiendo una media de 21 multas por no recoger los excrementos, es decir, no llegaron a dos al mes. La mayoría de ciudades (31) no puso más de 10 sanciones en todo el año. En el ranking de las más sancionadas están Málaga y Huelva, mientras que ocho de los ayuntamientos no registraron una sola denuncia: Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Zamora.

A pesar que desde hace unos 5 años se aprobó el análisis de ADN de excrementos de perros para perseguir a los infractores de la ley y muchas ciudades impusieron sanciones, lo cierto es que Málaga es la única capital que sigue usando ese método para frenar ese comportamiento incívico en espacios públicos.

Precio de sanciones

Casi la mayoría de capitales contemplan las sanciones leves con multas de entre los 60 y 600 euros con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros. De todos los ayuntamientos de capitales de provincia, sólo seis contemplan en sus ordenanzas sanciones por encima de los 500 euros para los dueños de perros que no recojan los excrementos, y las multas no superan en ningún caso los 1.500 euros (Albacete, Badajoz, Cuenca, Gerona, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Los responsables de los departamentos de seguridad y medio ambiente de los ayuntamientos consultados por Pipper on Tour se lamentan de que no pueden poner un agente de Policía en cada esquina y, mucho menos, pillar “in fraganti” a los infractores, por lo que estos casi siempre quedan impunes de su falta.

Concienciación

Los ayuntamientos desarrollan campañas de concienciación y facilitan bolsas para la recogida de las deposiciones caninas, pero los excrementos no terminan de desaparecer de las calles, ya que hay personas que se resisten a cumplir con sus obligaciones cívicas. La mala conducta de una minoría, que se sabe impune, empaña la imagen de las mascotas y entorpece los esfuerzos para que los animales de compañía sean aceptados cada vez en más lugares públicos (transportes, restaurantes, alojamientos...).