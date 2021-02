Una serpiente muy venenosa se escapa y tienen que desalojar un edificio

Cada persona tiene la mascota que quiere. Aunque las más comunes son los perros, los gatos, los pájaros y los peces, lo cierto es que los reptiles también tienen su hueco en algunos hogares. Si pensamos en algún reptil de mascota, los más comunes son las tortugas, las iguanas, los camaleones, los geckos o las serpientes.

Estas últimas son de las mascotas más comunes entre los reptiles domésticos y las hay de muchos colores, tamaños y tipos diferentes. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de serpiente que adquiramos, porque podríamos tener algunos problemas como este.

Un alemán tenía en su apartamento una serpiente coral africana joven de unos 6 meses de edad y unos 20 centímetros de larga. La mascota estaba en un terrario, pero la pasada noche del domingo el propietario se dio cuenta de que ya no estaba. Tras unas horas buscándola por toda la casa, el hombre decidió llamar a los servicios de emergencia, provocando así un espectacular despliegue de policía y bomberos para encontrarla.

El suceso ocurrió en la ciudad de Colonia, Alemania, y tuvieron que desalojar a 10 apartamentos del edificio como manera preventiva. El motivo por el cual decidieron tomar estas medidas es porque la serpiente coral africana es venenosa.

Esta especie de serpiente cuyo nombre es Aspidelaps lubricus es una elección muy inusual para mascota. Se trata de una especie relativamente común desde El Cabo hasta Angola y no corre particular peligro de extinción. La única razón para no tenerla en casa es que es venenosa, aunque los expertos en ofidios explican que es un animal pacífico que muy raramente ataca a los seres humanos. De hecho es tan pacífico que los efectos de su veneno en personas no están completamente estudiados como ocurre con otras serpientes más agresivas o peligrosas.

Finalmente y tras unos días de búsqueda, esta peculiar mascota fue capturada gracias a una trampa con comida para serpientes instalada en el apartamento de su propietario. El dueño del animal tiene más serpientes en su casa y los permisos legales necesarios para ello. De hecho la oficina veterinaria de Colonia califica sus cuidados como “ejemplares”.