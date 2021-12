Este es el síndrome del perro pequeño: motivos por los que ladran tanto

Aunque no es una característica común, los perros pequeños suelen ladrar más que los perros medianos o grandes. Así lo dice una lista con las razas de perros que más ladran. Muchos dueños suelen ignorar este comportamiento porque no lo relacionan con la agresividad y es evidente que hay una opinión extendida entre la sociedad sobre los ladridos y agresividad entre los perros pequeños: "por mucho que ladre o muerda, no hace nada".

Esto es un error muy grande. Aunque ladrar es un comportamiento natural en los perros, debemos conocer cuáles son los motivos por los que un perro llega a ladrar, ya que pueden ser motivos muy variados y naturales: estrés, emoción, aburrimiento, etc. En Mascotíssimas ya os hablamos sobre 5 posibles motivos por los que tu perro muerde todo.

En definitiva, los ladridos pueden llegar a darnos mucha información sobre el estado emocional y físico de nuestra mascota.

¿Por qué los perros pequeños ladran tanto?

Se dice que generalmente los perros pequeños ladran mucho porque son más consentidos y mal educados por las familias humanas que los perros grandes, y su mecanismo de defensa es hacer ladrido exagerado. Esa falta de educación trae como resultado lo que se conoce como Síndrome del perro pequeño.

¿Qué es el síndrome del perro pequeño?

Es un comportamiento inapropiado que permite que los perros pequeños comprometan sus habilidades sociales, convirtiéndolos en animales de mal humor y siendo molestos cuando se conviven con ellos. Este tipo de consentimiento y la falta de educación tiene un patrón común y, a través del entrenamiento y la perseverancia, se puede revertir o eliminar.

Las consecuencias de este síndrome son:

Convivencia dificultosa

Paseos dificultosos

Desobedecer las órdenes

Ladridos fuertes y enérgicos sin motivos

Rivalidades entre otros perros o miembros de la familia

Problemas de socialización con otros animales

Motivos por los que ladra un perro pequeño