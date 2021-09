La UJA apuesta por el crecimiento personal y profesional

La Universidad de Jaén (UJA) ha abierto en septiembre y en octubre un nuevo periodo de preinscripción y matrícula para su oferta de Postgrados 2021-2022. La última preinscripción tendrá lugar del 30 de septiembre al 6 de octubre en aquellos títulos en donde queden plazas libres.La oferta de Posgrados 2021-2022 incluye 52 másteres oficiales, de los cuales 8 en dobles titulaciones y 7 permiten obtener un título internacional, y 20 programas de doctorado, para las que se pone a disposición un total de 1.921 plazas (1.700, para másteres y 221, para doctorado). Además, 4 de los másteres son virtuales y 14 tienen un carácter semipresencial. Estos másteres, sin contar con las dobles titulaciones, se encuentran distribuidos en todas las ramas del conocimiento: Ciencias, 8; Ciencias de la Salud, 7; Arte y Humanidades, 8; Ingeniería y Arquitectura, 15, y Ciencias Sociales y Jurídicas, 14.Bajo el eslogan ‘No te pongas límites, lidera tu futuro profesional’, se ha querido trasladar un mensaje motivador, retando al alumnado a que no tenga miedo a evolucionar y crecer a nivel personal y profesional; a que se atreva a emprender un camino orientado a la especialización, de la mano de la UJA, que apoyará y guiará sus decisiones, poniendo a su alcance las herramientas para afrontar la incorporación al mercado laboral con mayores garantías de éxito.El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, subrayó que la oferta de postgrado de la UJA es “equilibrada, porque da respuesta a las necesidades formativas de todos nuestros titulados”, y añadió que combina “nuestra capacidad formativa e investigadora con las necesidades de nuestro alumnado y las demandas de la sociedad, no sólo de nuestro entorno inmediato, sino de la sociedad global”.La mayoría de los másteres tienen 60 créditos y se cursan en un solo año. Sin embargo, hay un grupo de másteres, la mayoría de ellos conducentes a profesión regulada, que tienen más de 60 créditos. Así, los másteres en Abogacía, Psicología general sanitaria, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería informática, Ingeniería de Minas e Ingeniería Mecatrónica tienen 90 créditos y se cursan en año y medio, mientras que el Máster en ingeniería industrial tiene 120 créditos, y se cursa en dos años.

Novedades

El rector explicó que las principales novedades para el curso próximo es la implantación de dos nuevos másteres oficiales: el Máster Universitario en Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos y el Máster Universitario en Arqueología de los Paisajes Culturales: Investigación y Gestión (título conjunto con la Universidad Internacional de Andalucía). Asimismo, aseguró que los 20 programas de doctorado presentan una amplia variedad de posibilidades de investigación en todos los ámbitos del conocimiento, prestando particular atención a aquellos relacionados directamente con el entorno socioeconómico, como el olivar, el patrimonio, la arqueología o los nuevos materiales. En este sentido, añadió que este diseño de la oferta de postgrado “despierta un interés creciente en el alumnado de otros lugares del país y del mundo, que encuentra en nuestra universidad una oferta formativa de calidad que les permite sacar lo mejor de sí”. Concretamente, un 50% del alumnado de postgrado ha cursado el grado en otras universidades y, aproximadamente, el 13% procede de otros países, “aportando un valor añadido a nuestras enseñanzas a partir de su experiencia”

Oferta de formación complementaria

Por otro lado, Juan Gómez manifestó su deseo de que la formación integral se convierta en seña de identidad de la Universidad de Jaén, de manera que se complemente “las enseñanzas oficiales con una amplia oferta de formación permanente complementaria, que gradualmente vamos diseñando, para que se ajuste a las necesidades específicas de nuestro alumnado y le permita mejorar sus conocimientos, sus competencias y, en definitiva, su empleabilidad posterior”.En este ámbito, valoró el papel que juega el IX Ciclo de Conferencias de Enseñanzas de Postgrado de la Universidad de Jaén, que contará con más de un centenar de conferenciantes nacionales e internacionales asociados a los distintos campos de especialización en máster y doctorado, a libre disposición de todo el alumnado.

Tasa de empleabilidad

Por otro lado, la tasa de inserción laboral de los titulados de la Universidad de Jaén, al año de finalizar sus estudios, se sitúa en el 52%, siendo superior a la media del conjunto de las universidades andaluzas (48%). Así lo refleja el Informe de Inserción Laboral 2021 de la UJA, que analiza la situación laboral de las personas tituladas en la UJA en el curso 2018/2019 al año de finalizar sus estudios, cuyos datos presentó a mediados de septiembre el Rector de la Universidad de Jaén, junto al Vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la UJA, Pedro Pérez Higueras.Esta tasa de inserción laboral aumenta con el nivel de estudios, siendo del 46% en Grado, del 60% en Máster y del 82% en Doctorado. Asimismo, los estudiantes con mejores tasas de inserción laboral son los relacionados con las áreas de Ciencias de la Salud y de las Ingenierías, seguidos de los titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias Experimentales.Respecto a la tasa de paro, se sitúa en el 19% para los titulados de la UJA en el curso 2018/2019, al año de finalizar sus estudios, siendo de un 16% en el caso de los hombres y del 22% en el de las mujeres. Esta tasa de paro de los egresados de la UJA es sensiblemente inferior a la tasa de paro juvenil en la provincia de Jaén para el mismo periodo (40,4% en el tercer trimestre de 2020).Por otro lado, el 2,6% de las personas tituladas de la UJA estaban inscritas en el Régimen Especial de Autónomos (30 septiembre 2020). Respecto a las características, el primer empleo de los titulados de la UJA presenta una tasa de sobre-cualificación del 56%, una tasa de temporalidad del 92% y una tasa de parcialidad del 48%. El tiempo medio en encontrar el primer empleo se ha reducido a menos de 134 días.Por último, hay que señalar que este informe también analiza la situación laboral de las personas tituladas en la UJA en el curso 2017/2018 a los dos años de finalizar los estudios, obteniéndose una tasa de inserción laboral del 60%, es decir, 8 puntos porcentuales mejor respecto a la obtenida al primer año de finalizar sus estudios.El Rector de la Universidad de Jaén ha calificado estos datos satisfactorios, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas por el escenario de pandemia, que ha afectado ligeramente a los mismos. “La Universidad de Jaén es plenamente consciente de que entre sus funciones está impulsar la empleabilidad de sus egresados y lo hacemos desde diferentes perspectivas y formas. Estratégicamente, la UJA incorpora en sus actuaciones diversas líneas de apoyo a la empleabilidad, procurando adaptar la oferta académica, en cualquiera de sus niveles, a las demandas o expectativas tanto del estudiantado, como de los empleadores. En este sentido, me gustaría destacar del Programa FoCo Generación UJA de Formación Complementaria, en el que contamos con alrededor de 5.000 estudiantes matriculados el pasado curso. Nadie duda de que la formación, además de ser especializada, tiene que contar con formación complementaria en habilidades transversales que moldean y transforman al profesional, como por ejemplo los idiomas, el trabajo en equipo, el liderazgo…”, declaró Juan Gómez.Asimismo, el rector de la UJA destacó la necesidad de fomentar el autoempleo, a través del emprendimiento, “como mecanismo de factor diferencial de la sociedad”. “Debemos esforzarnos por contar con un modelo laboral cualificado. Estoy convencido de que, a mayor formación, más oportunidades y que el empleo basado en el conocimiento es de mayor estabilidad”, afirmó.Por su parte, el vicerrector de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de la UJA aseguró que este informe recoge unos datos que marcan una tendencia”. “Cada vez vamos mejorando en este y otros informes en materia de empleabilidad. Los motivos son claros: la empleabilidad y el emprendimiento son una clara apuesta de la Universidad de Jaén y el alumnado es cada vez es más consciente de la importancia de realizar actividades relacionadas con el empleo y el emprendimiento”, apuntó. Así, Pedro Pérez animó al alumnado a seguir participando en los distintos programas que en esta materia oferta la UJA de manera gratuita, como por ejemplo la herramienta ‘Talento UJA’ que permite evaluar el currículum para detectar puntos fuertes y débiles del mismo, o los dos MOOCS sobre Empleabilidad y Emprendimiento Universitario, que el estudiante podrá realizar adaptándolos a sus horarios.En curso 2018/2019, al que corresponde el informe, se titularon en la UJA 3.416 estudiantes (62% mujeres y 38% hombres). Del total, el 63% de los titulados fueron de Grado, el 35% de Máster y el 2% de Doctorado. Comparando los datos de titulados con los del curso anterior, aunque el número de titulados en Grado disminuye un 9%, en el caso de Máster aumentan un 31% y en el de Doctorado un 44%.Para la realización del Informe de Inserción Laboral 2021 de la Universidad de Jaén se han utilizado datos procedentes de la UJA, la Seguridad Social y el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. El informe completo puede consultarse en la página web del Portal de Empleo, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Jaén.