¿Puede el cambio climático dañar nuestra visión?

El cambio climático es una realidad y sus consecuencias comienzan a sufrirse en todo el mundo, al tiempo que siguen estudiándose qué otros posibles efectos puede tener en el futuro cercano. Además de las temperaturas extremas, los problemas de sequías o el aumento del nivel del mar y el deshielo de los polos, el cambio climático puede tener impacto en la salud humana desde empeorar las enfermedades que nos afectan. Sin embargo, un reciente estudio señala que el sentido de la vista también puede verse dañado con el tiempo.

El cambio climático y la visión

El estudio titulado 'Association Between Area Temperature and Severe Vision Impairment in a Nationally Representative Sample of Older Americans' desarrolló un estudio interseccional de análisis en una muestra mayor que las que habitualmente se han usado para estudiar la relación entre temperatura y problemas de visión. En sus resultados establecen que todos los grupos que han analizado una temperatura más alta se "asocia de forma constante con unas mayores probabilidades de discapacidad visual, independientemente de su nivel económico, edad, raza o estudios". Su estudio se realizó con pacientes estadounidenses y su principal excepción es el grupo de adultos hispanos de mayor edad.

El estudio también señala que las probabilidades de sufrir una discapacidad visual o problemas de visión que no pueden ser corregidos tienen un 44% más de probabilidades de darse en países con temperaturas medias anuales de 15,5º C o superiores, que en otros que tienen una temperatura anual de 10º C de media.

El problema puede empeorar con el cambio climático, ya que si se mantienen las emisiones de gases, la temperatura global aumentará también en las próximas décadas. Desde el artículo señalan una serie de hipótesis en relación a los factores que pueden estar implicados en el aumento de temperatura, el cambio climático y el daño a la visión. Entre ellos el aumento de la luz ultravioleta, que aumenta con el aumento de la temperatura. Este tipo de luz está relacionado con un mayor riesgo de sufrir cataratas. Otras opciones que se barajan en el artículo son las infecciones y la polución del aire, que también pueden causar daños en los ojos.