Los coches causan más muertes por contaminación que por accidentes de tráfico: motivos y soluciones

Conducir un coche exige una alta responsabilidad. Cada vez que alguien se pone al volante lleva en sus manos un elemento capaz de provocar la muerte a otra persona si no se ha un uso adecuado del mismo. Y no sólo hablamos de apretar más el acelerador de la cuenta, no estar pendiente de la carretera para atender una llamada de móvil o beber más de la cuenta, aunque únicamente vayas a ir al lado de tu casa. Tan importante como tener sensatez y cordura es no escatimar esfuerzos en el mantenimiento del automóvil y saber retirarlo de la circulación cuando lo marque su salud mecánica. Precisamente para mantener la salud de todos. Porque los coches causan más muertes por contaminación que por accidentes de tráfico. Estos son los motivos y las posibles soluciones para intentar remediarlo en el futuro.

Las emisiones de los vehículos causan unas 10.000 muertes anuales en España, casi nueve veces más que los fallecimientos por accidentes de tráfico (1.145 en 2022). El empeoramiento de la calidad del aire conlleva el aumento de problemas respiratorios en los ciudadanos y así la gravedad de determinados casos derivan muertes

Motivos de la contaminación en los coches

¿Cuáles son los principales motivos de que los coches contaminen tanto el aire? Pues bien, dos de cada tres coches que circulan por España tienen más de diez años y el 65% de estos turismos no tienen etiqueta medioambiental o tienen la menos eficiente. En total hay 640.000 coches circulando en malas condiciones por las carreteras españolas y la situación tiende a ir a peor porque el parque automovilístico nacional tiene una media de casi 14 años, por los 11 de la media europea.

Soluciones para la contaminación de los coches

Renovarse o morir. La consigna es clara. El futuro se escribe en formato de vehículo eléctrico, pero el objetivo de alcanzar los 5 millones de vehículos de este tipo o híbridos enchufables para 2030 se antoja como una quimera en estos momentos en los que circulan algo más de 300.000 por nuestras carreteras.

Las soluciones pasan por una mayor concienciación ciudadana, una menor resistencia al cambio y un mayor esfuerzo a rascarse el bolsillo para ver los beneficios a medio-largo plazo. También pasa por mejorar las instalaciones para que circulen y se recarguen los vehículos eléctricos. No sólo con las restricciones a los coches considerados contaminantes para 2023. Taxis, VTC y autobuses deben ser los primeros en circular en eléctricos y, por supuesto, después adoptar medidas como las que ya llevan a cabo algunas de las ciudades más alabadas de España en esta materia como limitar la velocidad a 20-30 km/h, algo que disminuye a la mitad el impacto de los gases contaminantes.