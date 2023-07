El ritmo en el que aumenta el nivel del mar se ha duplicado en las costas de España

Entre las muchas consecuencias provocadas por el cambio climático se encuentra el aumento del nivel del mar. Se estima que este nivel podría aumentar hasta los dos metros de altura a finales de este siglo, lo que afectaría especialmente a las costas y los núcleos poblacionales, pudiendo afectar a unos 745 millones de personas en todo el mundo.

En España el ritmo se acelera

Hay multitud de científicos que estudian la situación de los niveles del mar, uno de ellos un equipo del Grupo Mediterráneo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Este equipo ha estudiado la velocidad en la que el nivel del mar crece en las costas españolas (tanto en la península como en los archipiélagos) durante las últimas décadas, un trabajo que se ha publicado en la revista Geosciences con el título de 'Factors Contributing to the Long-Term Sea Level Trends in The Iberia Península and the Balearic and Canary Islands'.

En este estudio se ha estudiado de forma mensual los datos del nivel del mar en diferentes puertos, desde datos de la década de 1940. Su estudio muestra una subida de 1,8 milímetros anuales entre los años 1948 y 2019, mientras que desde entonces el incremento del nivel del mar llega cada año hasta los 2,8 milímetros. Uno de los autores de este trabajo y físico del Centro Oceanográfico de Málaga, Manuel Vargas, señala que "la aceleración de la velocidad a la que sube el nivel del mar refleja que la amenaza actual que representa el cambio climático, lejos de estar en vías de solución, se está agravando".

El equipo ha analizado también los diversos motivos que pueden provocar esta rápida subida. Una de ellas es el calentamiento de las aguas, que provoca su expansión térmica y un aumento de su volumen. Aunque se señala que el factor más importante es el aumento de la masa de agua, posiblemente causada por la fusión de los hielos de Groenlandia y la Antártida, un deshielo que calculan es el responsable de 1,4 de los milímetros de subida al año.

Según Vargas, este estudio "pone de relieve la necesidad de mantener sistemas de vigilancia y monitorización de nuestros mares para conocer los cambios que se están produciendo en ellos", especialmente por la extensión de costa que tienen países como España. Por ejemplo, Andalucía tiene unos 853 kilómetros de costa, que podrán verse afectados por el retroceso de la "línea de costa, la pérdida de las playas y el impacto de los temporales sobre las construcciones e infraestructuras costeras", algunas de las consecuencias que según señala Vargas se verán con el aumento del nivel del mar.