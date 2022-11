Atento a esta letra en tu rueda del coche, podrían echarte atrás en la ITV

Los neumáticos y los códigos que aparecen grabados sobre la goma, son los grandes desconocidos para los conductores. Muchos no saben descifrarlos, pero hay que tener en cuenta que estar al tanto del estado de los neumáticos de un vehículo es indispensable para velar por la salud del conductor y los pasajero. Por eso, al conocer qué significan las letras y los números que figuran en ellos se evitarán situaciones complicadas. Además, hay que saber cuáles son las necesidades que requiere el vehículo y la forma más fácil y simple de conocerlo es leer cuáles son las condiciones que se deben cumplir.

En la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), es necesario que los neumáticos se conserven de forma óptima y existe una letra que puede hacer que no se pase la revisión. La clave se encuentra en el código de velocidad, se trata de la última letra de los números que aparecen grabados en la goma de los neumáticos. Estos grabados no son conocidos por la mayoría de los usuarios y representan las dimensiones y capacidades, con el peso que puede soportar y otras características técnicas necesarias para estar al tanto de su estado. A la que se le va a poner especial atención es a la letra final, que puede ir desde la A, acompañada de un 1, hasta la Y.

¿Por qué hay que tener en cuenta el código de velocidad?

Si el vehículo tiene los neumáticos de serie no habrá ningún problema en la ITV con este código, pero si se han sustituido las ruedas por otras y no se ha consultado su compatibilidad con algún profesional en la materia, puede que sea un contratiempo a la hora de pasar la inspección. Este código refleja la velocidad máxima que puede soportar un neumático sin riesgo de que la goma sufra daños, con seguridad, durante al menos diez minutos. Para ello, hay que tener en cuenta cuál es el óptimo para nuestro coche. No está permitido instalar un neumático de un código inferior al que viene indicado en la ficha técnica del vehículo, ya que puede causar problemas de seguridad durante la conducción. Lo ideal es que esté lo más ajustado posible a las indicaciones de la ficha, aunque si está instalado un código mayor no es sancionable en una revisión.

Existen numerosos códigos y estos son los más habituales que nos podremos encontrar en la goma de los vehículos:

N 140 km/h

P 150 km/h

Q 160 km/h

R 170 km/h

S 180 km/h

T 190 km/h

U 200 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

ZR más de 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h

Si tienes que pasar la ITV de tu vehículo y has cambiado los neumáticos hace poco tiempo, no olvides revisar si la letra que tiene grabada es la que corresponde con las características del coche.