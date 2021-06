Carlos Campano, del Team Yamaha E. Castro, campeón de España

El pasado fin de semana se ha disputado la sexta y última prueba del Campeonado de España de MX, en localidad de La Bañeza (León), donde Carlos Campano, del Team Yamaha E. Castro ha conseguido firmar su victoria en la general de la prueba reina del cross nacional. Se ha alzado con el título de Campeón de España de MX 2021 tras un fin de semana lleno de retos que el de Dos Hermanas ha conseguido superar.

Carlos Campano ya obtuvo el Campeonato de España de MX1 en 2009 y ahora, doce años después, el de Yamaha lleva a su moto el número 1 de nuevo sobre su 450 cc.

En La Bañeza Campano tenía que tratar de superar a Ander Valentín, el piloto de Husqvarna, con el fin de alzarse con el titulo. Así, en la primera puesta en escena de los pilotos de la categoría reina, Carlos dio un total de 14 vueltas al trazado, firmando un tiempo de 1:45:764 que colocaba a su Yamaha en la cuarta posición. En las horas siguientes, en la manga de clasificación, de nuevo firmó un cuarto puesto, justo por detrás de Ander Valentin, su rival directo en la pelea por el título.

Ya el domingo, los pilotos disputaron el Warm Up, en el que Campano rodó seis vueltas, dos más que los fines de semana anteriores, y con 1:51:670 logró ser el mejor de la parrilla.

Así, en la primera manga de carrera, Carlos Campano se situó por delante de Ander Valentín, en el segundo puesto, intercambiando con él posiciones durante las primeras vueltas hasta que pudo superar a José A. Butrón, dejando tras de sí la pelea entre el de KTM y el de Husqvarna.

Campano, con su Yamaha de E. Castro se enganchó con uno de los pilotos doblados que provocó que Butrón le sobrepasase y, finalmente, acabara primero, siendo Campano segundo, justo por delante de Ander Valentín.

En la segunda manga, Campano volvió a hacer una buena salida, colocándose segundo por detrás de Butrón, al que secundó toda la carrera con el propósito de mantener su primera posición en la general del campeonato. Finalizar la manga en segunda posición sirvió a Carlos Campano, del Team Yamaha E. Castro, para conseguir su propósito: alzarse como campeón de España.

Campano afirmaba estar “muy contento. Ha sido una carrera difícil. Llovió estaba el circuito complicado, por lo que lo fácil era caerse, pero he tenido dos salidas bastante buenas para estar delante. En la primera manga conseguí pasar a Ander y a José y, cuando llegaron los doblados, me enganché con uno, José aprovechó y me pasó, además de que se rompió la tapa del embrague y casi no acabo la manga. Pero puede aguantar con Ander detrás Y en la segunda, cuando salí segundo, mi plan era no caerme y aguantar a Ander”.