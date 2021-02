Coronavirus: Multas de hasta 100€ por no llevar la mascarilla en el coche

Sales del trabajo y tras una ardua jornada laboral decides quitarte la mascarilla en tu vuelta a casa. Algo normal después de tantas horas con ella puesta y un hábito para todo aquel que se sube al coche. Pues bien, esa rutina te puede costar algo caro, ya que tanto policías como guardias civiles, te pueden sancionar con una multa de 100€.

Así lo dictamina la ley. En las primeras semanas del confinamiento surgieron dudas con respecto a las mascarillas y su uso en los coches. Las diferentes normativas vigentes explicaban situaciones y excepciones en las que llevarla o no, dependiendo del número de ocupantes y si las personas que iban en el interior de eran convivientes o no. Es por ello que en los controles que realizaban los diferentes cuerpos policiales y la Guardia Civil se vigilaba si se cumplía el uso establecido de la mascarilla por parte de los ocupantes. Este objetivo no ha desaparecido en los controles y los policías siguen preguntando la relación entre los ocupantes para saber si deberían llevar o no.

Hay que recordar que llevar mascarilla es obligatorio en espacios privados donde estemos con personas no convivientes si no estamos realizando una ingesta de alimentos o bebidas. Por lo tanto, dentro de un coche, si nos acompañan personas que no conviven con nosotros en el mismo núcleo familiar, debemos llevar la mascarilla puesta en todo momento. No hacerlo podría costarnos hasta 100 euros de multa. Cabe recordar que quedan exentos los menores de 6 años. Ellos no tienen por qué portar las mascarillas ni en recintos públicos ni en los privados.

Tampoco aplica la norma a aquellas personas que no tengan que llevarla por motivos médicos o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Controla el número de ocupantes

Otro dato que se nos olvida es el del número de ocupantes. Si están prohibidas las reuniones de más de 4 personas, en el coche no podrán ir cinco. A pesar de que el vehículo tenga una capacidad mayor, la limitación de movilidad está por encima de ese hecho. Infringir eso también podría costar 100 euros de multa.

Por cierto, si te quitas la mascarilla en el coche porque viajas solo o con miembros de la unidad familiar, vigila dónde la dejas. Colgarla del retrovisor podría suponerte una multa de 80 euros por impedir tu visibilidad.