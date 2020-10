DFSK F5, un SUV coupé a precio muy interesante

DFSK se dio a conocer el año pasado en España con el 580. Este SUV de tamaño medio con sus 4,68 m fue el primer coche comercializado en nuestro país de la marca china -unión de Donfgeng, uno de los accionistas mayoritarios de PSA, por otro lado; y Chongqing Sokon-. DFSK Ibérica tiene, en la actualidad, concesiones en 22 provincias, con representación en Andalucía en Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería y Jaén.

Ahora, la gama se nutre de un nuevo modelo de perfil menos familiar que ese siete plazas con el que contaba, pues el DFSK F5 que empieza a venderse, aún cuando es de longitud parecida -mide 4,69 m de largo- tiene una carrocería de cinco puertas pero con una silueta más parecida a la de un coupé en tanto que desciende suave y prolongadamente desde el pilar central hasta el plano vertical del portón trasero. Esta forma condiciona la visibilidad por el retrovisor central, aunque se compensa con dos exteriores muy grandes.

En todo caso, el nuevo DFSK F5 no es una versión coupé del DFSK 580 puesto que, mientras que éste último pertenece a la tercera generación de la familia de SUV -la Glory 580 comercializada entre 2016 y 2019-, el F5 se integra en la cuarta recién lanzada. Esta gama recibirá, a lo largo de 2021, también un nuevo 580; aunque también se nutrirá durante el primer trimestre del año que viene de E3, el primer SUV eléctrico vendido en España por DFSK Ibérica y que, con 4,38 m de largo, tendrá unos 400 km de autonomía.

Desde 26.495 euros, 1.851 euros más si puede usar GLP

El DFSK F5 es un SUV coupé eco-friendly en tanto que puede disponer de la etiqueta Eco de la DGT y sus ventajas en el caso de la versión apta para el uso de GLP, cómodo de conducir al disponer de una suspensión confortable, asientos acogedores y cambio automático, entre otros argumentos; y con un equipamiento muy amplio -no hay lugar para opciones que no sean la pintura metalizada, 590 euros; o la extensión de garantía, que de serie es por cuatro años o 100.000 km- por un precio muy contenido: cuesta desde 26.495 euros, en el caso de optemos por financiarlo y en la versión Classic, en la que el motor de 1,5 litros de gasolina de origen Mitsubishi sólo utiliza gasolina; y por 28.346 euros en la Eco, en la que ya está transformado para emplear también gas licuado de petróleo. Son precios de SUV compacto para un SUV de tamaño medio.

Con sus dimensiones, el DFSK está a mitad de camino entre un Renault Arkana -otro SUV con carrocería con forma de coupé que mide 4,57 m de largo, tiene 1,82 m de ancho y 1,57 m de alto- y el BMW X4 -4,72 m por 1,92 m y 1,62 m, respectivamente-. Otros aún más grandes de silueta parecida serían los SUV de Audi y Mercedes, Q3 -4,84 m de largo- y GLE -4,92 m-. Sólo este último es más alto que DFSK F5, que tiene 1,65 m en esa cota.

El Renault Arkana, su rival más directo

De todos estos SUV coupé -habrá más a lo largo de 2021 de marcas como Skoda, Peugeot, Kia, Seat, Volkswagen…-, el que podría ser, por sus características incluida entre ellas el precio, el rival más directo del modelo de la marca china es el Renault Arkana, aunque el F5 podría aventajarle en cuanto a su mayor equipamiento de confort o lujo. El de la marca francesa, por el contrario, podría aportar más dotación de seguridad activa en forma de ayudas a la conducción.

En este sentido, las dos versiones del DFSK F5 disponen de control de presión de neumáticos, cámara de seguridad que graba lo que ocurre por delante del coche al estar situada en el parabrisas, cámara de marcha atrás con HD cuyo trabajo se refuerza con los sensores de proximidad traseros o, para los trayectos por carretera, el control de velocidad de crucero y el limitador de velocidad.

En cuanto al equipamiento de confort ambos DFSK F5 incorporan el acceso y arranque sin llave, techo panorámico con accionamiento eléctrico, asientos delanteros con regulaciones eléctricos y calefactables, climatizador monozonal, portón trasero motorizado, sensores de lluvia y luces; o equipo de sonido con altavoces Pioneer, navegador y Mirrorlink soportados sobre la pantalla central de 10,5”. También las llantas de aleación de 18.

Coste por kilómetro contenido si se usa gas

El motor de origen Mitsubishi es semejante al que utiliza el DFSK 580, como también lo es la caja de cambios de tipo CVT con seis etapas -se eligen desde la ergonómica palanca- y posibilidad de utilizarse en modo Sport.

Esta transmisión está fabricada por ZF y en su construcción no se emplean engranajes, sino dos poleas unidas por una correa, de modo que es posible hacerla trabajar sin que se produzcan saltos entre marchas. Sin embargo, sí aportan la rara sensación de que el régimen de giro del motor puede no corresponderse con el incremento de la velocidad -es más alto aquel, con el consecuente mayor ruido mecánico-. En el caso del F5 se palía en parte si se usa ese modo Sport, ya que sitúa el momento de la aceleración el régimen de partida unas 600 rpm más alto que en el modo Normal del uso del cambio.

Hemos podido conducir la versión adaptada para GLP con kit Lovato y en la que puede elegirse en todo momento con qué combustible se trabaja mediante unos mandos específicos situados en el salpicadero, junto al volante. No cabe esperar del motor, dado su rendimiento -137 CV y 220 Nm para una masa de 1.570 kg- prestaciones muy rápidas. Sin embargo, es posible moverse al ritmo del tráfico con mucha suficiencia y, en todo caso, el consumo -no existe la posibilidad de disponer de medición independiente para gasolina y gas- no parece muy elevado: en un trayecto por autovía sin exceder las limitaciones gastamos 12,1 l/100 km de GLP según el ordenador de viaje. Esto supone un coste por kilómetro bajo para el F5 Eco, pues ronda los 8 euros/100 km.

El consumo medio NEDC -menos realista que el conseguido con la norma WLTP que entrará en vigor en 2021- es en el caso de este SUV de 11,0 l/100 km de gasolina.

Como la incorporación del depósito de gas en el hueco de la rueda de repuesto no limita la capacidad del de gasolina -tampoco interfiere en la capacidad del maletero-, otra particularidad de F5 Eco -y como de muchos coches que usan gas- es su alta autonomía entre repostajes, en tanto que puede superar los 1.100 km: el depósito de gas admite 54,4 l -el 80 por ciento de su capacidad total de 68 l- y el de gasolina 58.

El DFSK F5 tiene unos ajustes de amortiguación muy suaves en extensión que no contiene mucho los movimientos de la carrocería y que, unidos al perfil de los neumáticos, no ayudan en una conducción rápida si hay curvas de por medio. Tampoco el agarre de los Maxtrek Sierra S6 con dimensiones 235/50 R18 es muy elevado. Sin embargo, este SUV resulta muy confortable si el firme tiene irregularidades.

La dirección tiene una zona central de escasa reacción y, aunque en términos generales, es razonablemente satisfactoria, hay margen para que sea más precisas y rápida, si bien exige por su grado de asistencia poco esfuerzo para mover las ruedas.

Anchura para cuatro y mucho espacio para altos

En cuanto al espacio, no es muy ancho ni delante ni detrás, con cotas que se corresponden más bien a las de un SUV compacto -y no muy grande-, pero el espacio longitudinal si es mucho más destacable y en línea con lo que se puede esperar de su longitud de carrocería. Al no haber túnel de transmisión es mucho más cómodo que en la mayoría de coches moverse de una a otra plaza trasera. También es una excelente noticia disponer de mucha altura hasta el techo panorámico de cristal: hasta 98 cm delante y 967 detrás aún con esa silueta de coupé.

El maletero tiene una capacidad, también según nuestras primeras mediciones, de unos 440 litros (375 según DFSK): es grande en tanto que, si bien no tiene mucha altura hasta donde debe situarse el ocultaequipajes -ausente en la unidad probada, tuvimos que tomar como referencia sus guías-, a unos 44 cm; sí tiene considerablemente más de un metro cuadrado de base.

Para quien espere, por el hecho de ser un SUV fabricado en China, un aspecto o calidad bajo en los materiales -incluido el cuero de los asientos- y ajustes, el DFSK F5 puede ser decepcionante en tanto que en ambos sentidos puede competir con coches de origen europeo, quizá sólo con un tacto poco refinado en los mandos del volante. Sin embargo, y aunque ha sido diseñado en el centro de la marca situado en Alemania, sí tiene algunos elementos de decoración llamativos para un europeo, como el nombre de la gama china -Fengon, también en los respaldos de los asientos-, bien visible en la superficie en la que se sitúan los pulsadores hápticos para la climatización con un pequeño visor para la temperatura.

En la forma del salpicadero DFSK dice haberse inspirado en la de los SUV Audi, incluso integrando la pantalla en él. En general, las funciones son fácilmente identificables y se accede a ellas sin problemas, aunque es llamativa la situación de, por ejemplo, el control de altura de las luces en un lugar tan preeminente, así como que sea necesario.