La DGT anuncia: estos son los vehículos que no tendrán que pagar peaje

La eliminación del peaje de la AP-4 en el año 2020 supuso un antes y un después en la historia de la circulación en Andalucía, especialmente para los miles de vehículos que se mueven a diario entre las provincias de Cádiz y Sevilla. También para todos aquellos que visitan cada verano la costa gaditana. Cincuenta años de pasar por caja que terminaron y desde entonces el debate sobre la efectividad de la medida han sido constante.

Nunca ha sido fácil entender el criterio aplicado en la red de carreteras del Estado para que unas se convirtieran en autopistas y otras fueran autovías gratuitas. Y en ese seguimos, porque todo apunta a que el Gobierno inicia su plan para implantar peajes en las autovías a partir de 2024. Toca cumplir con la Unión Europea y pagar por pasar por determinadas carreteras servirá para devolver parte de los 70.000 millones de euros recibidos en el plan de recuperación y fondos de ayuda. Pero no todos deberán pagar cada vez que pasen por estas autovías que pasarán a ser de pago. Así al menos lo ha anunciado la DGT, a través de su director general, Pere Navarro. Estos son los vehículos que no tendrán que pagar peaje.

¿Quiénes quedarán exentos de pagar en las autovías?

España se ha dedicado durante décadas en invertir en carreteras. Algunas de estas inversiones están más que amortizadas con los peajes recaudados, pero el coste de la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías es algo que, en el momento de crisis en el que nos encontramos, no puede ser asumido íntegramente por el Estado. ¿Quiénes tendrán que pagarlo también? Los usuarios de esas mismas carreteras. Pero no todo tipo de usuario. Pere Navarro considera que esa carretera no la debe financiar la persona mayor que no conduce y vive de su pensión, sino aquel que haga uso de ella. Y para evitar polémicas, también ha deslizado que sólo pagarán aquellos que circulen por uno de los tramos de pago por motivos de ocio o cuestiones personales. Esto es, quedarán exentos de pagos los siguientes casos

Conductores que circulen por autovías de pago para desplazarse a su puesto de trabajo .

. Conductores que circulen por autovías de pago por motivos de formación (profesores, personal docente, trabajadores de centros educativos, escolares y universitarios)

(profesores, personal docente, trabajadores de centros educativos, escolares y universitarios) Conductores que circulen por autovías de pago por motivos sanitarios: acudir a un hospital, centro de salud o ambulatorio.

Sobre el horizonte muchas dudas aún, ¿cuánto nos costará usar las autovías? ¿cuál será el sistema para identificar a los vehículos que cumplan con algunas de la excepciones previstas en el pago? Quedan por delante más de quince meses para terminar de desvelar todos los detalles de esta nueva maniobra en la circulación por las carreteras de nuestro país.