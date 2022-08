ElectricBrands abre las reservas para el nuevo Isetta eléctrico, el Evetta

ElectricBrands, una empresa alemana fundada en 2020 y con sede en el estado alemán de Schleswig-Holstein, acaba de abrir las reservas para la compra de un cuadraciclo eléctrico (L7e) inspirado en el Isetta y con un origen entroncado con el del Microlino. Ambos nacieron de un mismo proyecto que tomaría dos rumbos diferentes por problemas empresariales: uno, el del Microlino, en manos de la familia suiza Oubofer y, el otro, en las de Artega, compañía que, finalmente sería adquirida por ElectricBrands.

El Evetta, que es como se llama el coche de esta marca -anteriormente, como Artega se su nombre era Karo-, tiene 2,50 m de largo, dos asientos y un aspecto muy distinto al resto con una única puerta frontal. Es muy similar al Microlino de los Oubofer fabricado por CECOMP en Turín (Italia), y que ahora empieza a entregarse a sus primeros clientes suizos. El Microlino está previsto que llegue a manos de los compradores de otros países, entre ellos los españoles, a lo largo de 2023.

En cuanto al Evetta lo producirá la propia ElectricBrands en su planta de Göttingen (Alemania). Inicialmente se lanzará con tres versiones, todas ellas en ediciones limitadas: las dos Prima con carrocería cerrada, identificadas por sus colores -albaricoque y azul, combinados con el blanco- tendrán 1.954 ejemplares, mientras que la descapotable, conocida como Openair, estará integrada por 999 unidades. El precio de ésta es el más costoso de los tres, 33.333 euros, en tanto que para los dos Evetta cerrados es de 19.540 euros. La reserva exige el pago de un 10 por ciento de estas cantidades, con entregas previstas para mediados del año que viene. Para todos la garantía que proporciona ElectricBrands es por cinco años.

Más adelante podría haber un Evetta Cargo para el uso industrial, aunque en este caso es un pick-up, con una zona destinada a la carga “adosada” a la carrocería del Evetta y, por tanto, también con mayor distancia entre ejes. Costaría unos 5.000 euros más y se fabricaría en Aquisgrán (Alemania).

Las versiones con carrocería cerrada tienen una batería de iones de litio con una capacidad de 14 kWh que en los Openair es de 18 kWh. En todos los casos la autonomía con una carga de esa batería es de 240 km. Con una potencia aproximada en su motor de unos 15 kW (20,4 CV) -ElectricBrands aún no ha comunicado el dato-, la velocidad máxima es de 90 km/h.

En el equipamiento de serie de los primeros figurará la calefacción, el control de la temperatura de la batería o la posibilidad de conducir con sólo el acelerador, mientras que entre sus opciones están el aire acondicionado, un sistema de infoentretenimiento con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica para los smartphone, llantas de aleación, cámara de marcha atrás, tapicería de cuero vegano y Alcantara. También un altavoz Bluetooth extraíble. En el Openair, adicionalmente, podrá disponer de un chasis deportivo.

En Andalucia, el Evetta lo comercializarán Up2Car (Huelva), Albazira Motor (Jerez de la Frontera, Cádiz), Motorfactory (Málaga), Autos Auringuis (Jaén), AZ Motor (Granada) e Indamovil (Huércal de Almería, Almería), según la web comercial de ElectricBrands.