Fin de semana de sinsabores para Campano del Team Yamaha E. Castro

Este fin de semana tenía lugar en Calatayud, Zaragoza, la tercera cita del Campeonato de España de Motocross, donde Carlos Campano de Team Yamaha E. Castro ha tenido varios problemas a lo largo del evento, aun así, ha podido cuajar una gran remontada en la primera manga y pasar a sus rivales directos hasta llegar a una segunda posición por detrás de Jorge Prado.

Una prueba con muchísimo nivel resultando muy atractiva para las 500 personas que pudieron verla a pie de pista y para los internautas que accedieron a través del canal de Youtube de la RFME. Carlos Campano tuvo un buen fin de semana a pesar de las dificultades. El sábado en los entrenamientos cronometrados se le desabrochó la protección del cuello que le iba molestando vuelta tras vuelta. En la manga de calificación se quedó sin refrigerante después recibir un golpe en su Yamaha donde terminó quinto.

Se podría decir que la mala suerte ha sido la nota predominante del fin de semana para el sevillano que sólo pudo demostrar su ritmo en la primera manga habiendo salido mal pudo remontar hasta la segunda plaza. En la manga final, terminó octavo sufriendo un problema en el freno trasero haciéndole muy difícil el pilotaje.

"Ha sido un fin de semana complicado, he tenido muy mala suerte. En la primera manga a pesar de salir mal he podido remontar bien y pasar a todos mis rivales directos, encontrándome bien, con buen ritmo llegando al segundo lugar sin molestias y bastante recuperado. En la segunda manga he tenido un problema mecánico, me he quedado sin freno trasero. He intentado rodar como he podido para llegar hasta el final y salvar un octavo lugar. Una pena porque el circuito estaba complicado en la segunda manga y creo que lo podía haber hecho muy bien. He perdido algunos puntos de cara al campeonato pero hemos podido salvar esa manga. Me quedo con lo positivo: hemos salido de esta carrera, que era complicada, de una pieza. Me he encontrado genial, no he tenido las molestias de Albaida y de las otras carreras. Siento que ahora puedo luchar por ganar las carreras que quedan", declaraba el piloto del Yamaha E. Castro