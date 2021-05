El Gallo de Morón, en manos de Salvador Pérez, del Yamaha E. Castro

El andaluz de motocros ha celebrado su segunda prueba en Morón de la Frontera (Sevilla), donde Salvador Pérez de Yamaha E. Castro llegaba como líder de la serie para luchar por el Gallo de Morón. Más de un centenar de pilotos han competido por alzarse con este preciado trofeo en todas las categorías.

Finalmente, el actual líder del Nacional de Motocross de MX85 ha salido del trazado sevillano con este codiciado premio bajo el brazo.

La escuadra sevillana tomó la decisión de competir en esta carrera con la segunda montura de cara a probar nuevas soluciones para próximas carreras y los test han tenido un gran efecto sobre los tiempos obtenidos. Así, tanto en los entrenamientos cronometrados como en ambas mangas, el piloto del Yamaha E. Castro registró el mejor tiempo y ganó con soltura.

Para Salvador, fue “un buen día para mi desde el comienzo. Me he sentido muy bien con la segunda moto en la pista de Morón de la Frontera. He tenido un buen domingo de carreras y sigo líder, no puedo pedir más”. Comentó el murciano al terminar la segunda manga.

El campeonato andaluz regresará a la acción tras el parón veraniego en el mes de octubre.