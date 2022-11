General Motors ha confirmado su vuelta a Europa, ahora sólo con eléctricos

Jaclyn McQuaid ha sido nombrada presidenta y directora ejecutiva de GM Europa y, ya ha anunciado que GM volverá a comercializar sus coches en el continente y que estos serán, exclusivamente, eléctricos. La ejecutiva ha asumido su cargo el pasado 1 de noviembre y tendrá su base en Zúrich (Suiza).

Ya en 2021 GM vio en Europa un mercado que podría convertirse en el segundo más grande y de mayor crecimiento del mundo en cuando vehículos eléctricos. El grupo norteamericano previó la necesidad de prepararse para ese reto, incluyendo entre sus planes la creación de una nueva empresa de movilidad. Ahora, los proyectos parecen ir tomando forma, con un enfoque claramente centrado en los vehículos eléctricos.

“Los clientes europeos están cambiando a vehículos eléctricos a un ritmo más rápido que en cualquier parte del mundo, y GM está invirtiendo 35.000 millones de dólares hasta 2025 en tecnología de vehículos eléctricos y autónomos para ser un importante impulsor de la transformación de nuestra industria”, dijo McQuaid. “Nuestra plataforma flexible de baterías Ultium y la amplitud y profundidad de nuestra cartera de vehículos eléctricos permiten a GM ofrecer a los clientes en Europa una variedad de productos y servicios para respaldar sus estilos de vida y, al mismo tiempo, contribuir a un futuro sin accidentes, sin emisiones y sin congestión”, dijo.

En todo caso, y aunque la plataforma Ultium será la base de los futuros eléctricos europeos según confirma McQuaid, GM aún no ha revelado oficialmente qué coches lanzará en nuestros mercados.

En todo caso, la elección de Cadillac por GM como la marca para comunicar el nuevo impulso a la start-up europea del grupo, hace pensar que quizá entre los coches elegidos estaría el Lyriq que ya lleva unos meses a la venta en EE.UU. No obstante, GM también cuenta con otras marcas como Chevrolet, GMC, etc. y, entre éstas, ya tiene también modelos con versiones eléctricas como el Blazer, el Hummer, etc si bien en el primero Chevry no se emplea la Ultium.