Hyundai Kona, un SUV superventas que potencia sus argumentos

El Kona fue, el año pasado, el modelo más vendido de Hyundai, por delante del Tucson -les separaron apenas 1.400 unidades-, SUV que hizo una espectacular irrupción en el mercado con su lanzamiento en otoño. Así, año tras año y desde su lanzamiento en 2017, el Kona se ha convertido en esencial para la estrategia comercial de Hyundai, pues siempre ha estado entre los modelos de mayor éxito de la marca.

Para seguir es senda, el Kona se actualiza. Y lo hace en base a cambios en su diseño, la incorporación de nuevos motores, más conectividad o ayudas a la conducción.

Con una nueva cara

En lo formal, las novedades se centran en el nuevo frontal, que incluye una parrilla delantera más pequeña en el caso de las versiones con motores térmicos o un paragolpes más pequeño. También faros y luces diurnas ya con tecnología LED, entre otros cambios. Eso, mientras que en la parte trasera también son nuevos elementos como parachoques o el protector inferior, con pilotos más estilizados y horizontales. Estos cambios llevan al Kona a crecer 4 cm de largo, con lo que ahora se sitúa en 4,20 m.

En la versión eléctrica también se rediseña el frontal y paragolpes a la vez que los faros, y estrena llantas de 17” de diseño exclusivo. Las llantas de aleación también se rediseñan, en el caso de las de 17 y 18” para los Kona con motores de gasolina o Diesel.

Es posible elegir el color de la carrocería entre diez posibles, con cinco nuevos, y todos ellos, combinables con el techo o las carcasas de los retrovisores en negro. También el Hyundai Kona recibe nuevos paquetes de cuero para la definición de su interior, de modo que el cliente puede elegir entre cinco tipos de tapicerías, dos de ellas de tela, una mixta y esas dos con piel.

Conectividad ampliada

Sin embargo, quizá el cambio más significativo del interior esté, por un lado, en la incorporación de una pantalla para la instrumentación en tres de los cuatro niveles de equipamiento del Kona -salvo el Klass, la utilizan los Maxx, Tecno y Style-.

Semejante a la que semanas atrás estrenaba el i20, esa pantalla tiene unas dimensiones de 10,25”, al igual que la que está en centro del salpicadero para dar soporte a las funciones de infoentretenimiento.

La de 8”, se mantiene en los dos primeros niveles de equipamiento -ahora, con el replicado inalámbrico del teléfono móvil a través de Apple CarPlay o Android Auto-, mientras que esa también central de 10,25”, ya cuenta con navegación, es de serie en los dos más altos. Dispone de la función de pantalla dividida y múltiples conexiones Bluetooth. También con Bluelink, sistema que permite la sincronización de los mapas de navegación, diagnóstico del coche, bloqueo de puertas, localización de estaciones de servicio o aparcamientos en las cercanías, añadiendo precios de carburantes y estacionamiento; ubicación del coche, guía para el último tramo a pie…

Ayudas a la conducción que se optimizan

En cuanto a ayudas a la conducción, el Kona cuenta con un nuevo control de velocidad de crucero inteligente que incluye las funciones de parada y arranque o con un sistema que detecta a los vehículos que circulan por los carriles paralelos, de forma que si pretendemos cambiar a uno de ellos y existe riesgo de colisión, se puede activar automáticamente el freno. Se añaden a otras funciones como la de alerta de arranque del vehículo precedente, que alerta al conductor de que ese coche se ha movido; el de seguimiento de carril, que permite muy efectivamente, como hemos podido comprobar, mantenerse en el centro del carril o el de frenado de emergencia, que detecta peatones y ciclistas, incluso con mal tiempo, gracias a una cámara. Esta es, como el sistema activo de seguimiento de carril o el de cambio involuntario del mismo, de serie en todas las versiones del Kona.

Ayudas complementarias a las anteriores son la que advierte de que las plazas traseras están ocupadas al salir del coche o la que evita que los pasajeros salgan si no es seguro hacerlo.

Habrá un 280 CV para los Kona N

La gama de motores del Kona está capacitada para dar satisfacción a casi cualquier necesidad en tanto que cuenta con versiones de gasolina, con arquitectura de 48 voltios o no; Diesel con esta microhibridación, un híbrido y dos versiones eléctricas.

Por el momento, no está disponible el que será el motor más potente del Kona, el 2.0 T-GDI de 280 CV y que se empleará en la versión N combinado con la caja automática de ocho velocidades y, siempre tracción delantera; sin embargo, todos los demás sí están ya a la venta.

Es el caso del 1.0 T-GDI de 120 CV, con tracción delantera y cambios de seis velocidades manual y automático de 7 marchas. Este motor, en combinación con el acabado Klass, da pie al precio de arranque de la gama. Es de 22.390 euros, aunque existen ofertas como la de 1.800 euros que se extiende a todas las versiones exclusivamente con motores de combustión, incluso con 48 voltios, los 1.300 euros que se rebaja si se financia la compra o los 800 si se entrega cualquier coche a cambio. Dejan el precio final en 18.490 euros.

Este motor es el único que se mantiene invariado de la gama de motores de combustión respecto a los anteriores Kona, en tanto que el otro de gasolina que no tiene microhibridación, el 1.6 T-GDI pasa de los 177 a los 198 CV. Está disponible exclusivamente con cambio automático y, eso sí, se puede elegir con delantera o total. Con esta última y el acabado Tecno su precio es de 32.290 euros si no se aplican los descuentos -los mismos anteriormente desglosados-, mientras los niveles Style suman a éste 2.750 euros.

Microhibridaciones para gasolina y Diesel con 48 voltios

Ya con arquitectura de 48 voltios, lo que implica contar con un generador-motor de arranque (MHSG). Cuando no se acelera éste produce electricidad que va a parar a la batería con ese voltaje situada en el maletero y, cuando sí se acelera con decisión, la recibe para incrementar con su empuje la potencia del motor térmico.

Cuentan con ella los motores 1.0 T-GDI de 120 CV y el único Diesel, el 1. 6 CRDI de 136 CV. El cambio manual inteligente de seis marchas es la única caja en el caso del primero, el motor de gasolina; mientras que en el Diesel, además, se puede incorporar un automático de doble embrague -todas las cajas automáticas del Kona son así- de siete marchas. Para este motor, está también disponible la tracción total que supe el precio unos 4.000 euros.

El de arranque para el 1.0 T-GDI de 48 voltios es, con el acabado Klass, de 23.640 euros, por los 26.790 del CRDI que, en este caso, arranca con el equipamiento Maxx. De elegir con ambos motores este nivel, la diferencia de precio entre los dos es de 1.950 euros. También se benefician de los mismos descuentos que otros térmicos.

Hemos podido conducir el Diesel microhibridado para comprobar, por un lado, los suavemente que funciona este motor. También la facilidad con la que recupera electricidad cuando se modula la presión sobre el acelerador y la entrega adicional de energía, a cualquier régimen -incluso llevando el cuentarrevoluciones a la zona roja-, que se produce cuando se acelera al máximo. No parece nada apabullante el empuje extra pero, no cabe duda, de que ha de tener su efecto sobre el consumo como también lo tiene el cambio manual inteligente. Esta caja iMT de los 48 voltios tiene un embargue electrónico que hace que el motor se apague cuando no se está acelerando, incluso con una marcha insertada.

Lo uno y lo otro, incluso conduciendo con el motor alegre y por carreteras de montaña alternadas con autopistas, llevó el consumo medio a 5,4 l/100 km durante nuestro recorrido según el ordenador de viaje.

Híbrido y los dos eléctricos, sin cambios mecánicos

Además de estos dos microhíbridos, el Kona sigue contando con una versión híbrida completa o full-hybrid, la HEV. Disponible con los acabados Maxx, Tecno y Style, sus precios oscilan entre los 27.790 y 33.390 euros. Sin embargo, al igual que los motores de combustión tienen una acumulación de descuentos de hasta 3.900 euros; en los híbridos este es de 4.910 euros. Así, el Kona HEV Maxx, como el resto siempre de tracción delantera, puede costar 22.880 euros.

La aportación del motor eléctrico alimentado por batería de iones de litio de 1,56 kWh es particularmente notable, de modo que el consumo mixto homologado de esta variante es de 4,9 l/100 km.

Se mantienen, también sin cambios mecánicos como el HEV de 136 CV, los dos sistemas de propulsión eléctricos. Son los de 136 y 204 CV, en el primer caso, se emplean baterías con una capacidad de 39 kWh por los 64 kWh de la segunda. Así, su autonomía es, respectivamente, de 305 y 484 km según la norma WLTP.

En ambos es posible recibir cargas con corriente continua de hasta 100 kW de potencia, por los 7,4 kW disponibles con corriente alterna que permite el cargador embarcado de serie y los 11 kW del opcional trifásico.

El Kona eléctrico de menor potencia cuesta 35.650 euros con el acabado Maxx, por los 39.650 euros del de 204 CV. Además, los dos motores comparten el nivel Tecno, mientras que el más alto del más potente es el Style. En este caso, la suma de descuentos incluye los 5.500 euros del plan Moves, de modo que alcanza los 8.210 euros de rebaja.