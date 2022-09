Lynk & Co abre su primer club en España

Lynk & Co no quiere tener concesionarios. Quiere contar con clubes que, como nos contaba en su día Alain Visser, CEO de la compañía, “sean lugares donde se puede percibir la marca. Porque sí, se puede llevar el negocio a Internet, pero no se pueden vivir emociones igualmente online”.

De este modo, en los clubes de Lynk & Co se llevarán a cabo actividades culturales, venta de productos sostenibles, talleres de cocina, de coctelería, eventos con DJ... Para Visser son “lugares que acogen a los suscriptores, pero también a los que no lo son. Queremos ser inclusivos, no exclusivos”.

El primero de estos espacios en España acaba de abrirse en Barcelona, en el Paseo de Gracia, 44; en pleno centro de la Ciudad Condal, convirtiéndose en el noveno de Lynk & Co en Europa y el más grande inaugurado hasta la fecha.

Así quienes acudan a este y los futuros clubes de la marca podrán ver el Lynk & Co 01 y realizar una prueba de conducción, pero también participar en eventos como los descritos o, incluso, adquirir productos de marcas locales sostenibles, como Save, Wear.notfriends, Calíope y Haan.

El espacio barcelonés de la marca ha sido diseñado en colaboración con el estudio valenciano de Masqueespacio. El resultado ha sido un lugar con salas distintas y piezas de arte.

“España nos ha acogido muy bien -n.de r., hoy es uno de los tres mercados más importantes de Lynk & Co en Europa- y queríamos crear algo muy especial para Barcelona. El club de Barcelona es colorido, creativo y rezuma pasión por todos sus poros, como la propia ciudad. Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros socios y llegar a nuevos públicos con esta apertura”, explica Alain Visser, CEO de Lynk & Co.

En su ejecución, la sostenibilidad ha sido relevante. Así se han utilizado materiales sostenibles y reciclados, en una demostración de que pueden estar a la vanguardia del diseño y la sostenibilidad puede ser tanto estética como funcional. Además, como el resto de los clubes de la compañía, el barcelonés funcionará con energía de origen renovable al ciento por ciento.

Lynk & Co pretende ampliar su presencia en el sur de Europa no sólo con clubes como el de Barcelona, sino que también dispondrá de un nuevo centro de atención al cliente y oficinas, para finales de 2022, y ya planea nuevos espacios para la marca en lugares como Milán, Madrid…